【爆喊剖白】飽受惡評攻擊強忍10年　林志穎太太上節目吐心聲：萬箭穿心

▲ 陳若儀在節目中爆喊剖白當「林志穎老婆」的辛酸。

有「不老男神」之稱的台灣男星林志穎，近日接下內地的真人實境節目《婆婆和媽媽》，帶著太太陳若儀及媽媽林金華一同做節目。而在首集太太就爆喊自白，嫁給林志穎多年來飽受霸凌，其實壓力很大，除了面對粉絲的攻擊，亦擔心得罪奶奶。

模特兒出身的陳若儀與林志穎結婚10年，育有3名兒子，分別是10歲的大仔Kimi、4歲的雙胞胎兒子Jenson及Kyson，婚後淡出娛樂圈。近日播出的第一集節目中，陳若儀準備出門幫奶奶買衣服，本來林志穎表示想一齊去，但陳若儀連忙拒絕，

你去……我壓力很大。

飽受輿論攻擊

陳若儀事後解釋，因為林志穎不喜歡逛街，即使跟了去也只是坐在旁邊，而且戴口罩也可能被路人認出來，這時他就會獨自離去。她又提及，結婚10多年來，「林志穎老婆」的身份令她壓力很大，坦言婚後很容易崩潰，她聲淚俱下地訴說，

這10多年一直會被輿論攻擊，長得醜呀、你憑甚麼嫁給他呀、你有甚麼才能呀、你爆牙……就是各種人身攻擊，萬箭穿心。

雖然最難捱的時間已經過去，但當想起這些惡評時，都會擔心，甚至後悔拍攝這個節目。幸好，林志穎深明愛妻困境，安慰對方要放鬆，「做自己就好，我們是要呈現給支持我們的人看的。」

奶奶批評衣著

除了面對林志穎粉絲的攻擊，婆媳關係亦令陳若儀壓力倍添。在節目預告中，陳若儀要到奶奶家慶祝母親節，她特意買了氣墊粉餅和衣服送給奶奶。雖然兩夫婦到了奶奶家後，婆媳一見面就擁抱對方，但隨後奶奶發現其牛仔褲破洞，便問「拉鍊怎麼不拉好？」，陳若儀解釋，這是褲子的設計，即被奶奶訓斥，

來我們家裡還是不要穿這個短褲，不禮貌。

婆媳的對話立刻引起網民熱論，有網民表示，奶奶管太多，新抱喜歡怎樣穿就怎樣穿。有人亦指，「這種褲子滿街跑啊，大驚小怪」，不過也有人認為，這是電視台剪接製造的緊張效果，認為若長輩的要求不過份就照做。

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責任編輯：王明芳