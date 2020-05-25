【通波仔】阿Bob心臟病發呼吸困難　林盛斌生存意志強：我是家中經濟支柱不可倒下

▲ 兩年前，林盛斌接受「通波仔」手術。

現年40歲的林盛斌（阿Bob）在兩年前曾做「通波仔」手術，他近日以過來人身份為香港復康會拍攝短片大談心路歷程，大爆當年他年僅38歲，得悉3條血管均有阻塞卻仍未識驚，還堅持繼續開工，幸得醫生及時阻止，急急接受手術才逃過一劫！

他又透露，3個囡囡（當時細仔未出世）一聽見爸爸要入院便非常擔心，大囡更以大家姐身份提醒妹妹不要打擾爸爸，讓他靜養，令Bob窩心非常。經此一役，阿Bob洗心革面，積極投入推廣心臟健康，又提醒同路人通波仔要按照國際指引，服食雙抗血小板藥4年，以獲得最大保障。

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▲ 阿Bob表示自己責家中經濟重擔，絕不能倒下。

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阿Bob最記掛家人

不少人與阿Bob一樣，自恃年輕，提到心臟病，便認為事不關己。他在香港復康會的健康短片中講述心臟病如何悄悄來襲：「我記得當時心口翳著翳著，好似被重物壓著，呼吸有些困難，膊頭、背脊甚至牙骹都痹到痛！」

醫生說，阿Bob能夠及時發現病情非常好彩，因爲有研究顯示，多達近七成45歲心肌梗塞患者，發病前都無典型胸痛症狀，未必察覺到危機。

阿Bob當時的情況緊急，須要即晚入院通波仔，太太又豈能不擔心？但他透露，爲了3個囡，太太落力保持鎮定，幫他收拾行裝，反而自己手術前胡思亂想：「驚自己有事，驚3個細路無人照顧，驚有乜事老婆一個人搞唔搞得掂⋯⋯」

▲ 林盛斌一家落區買明哥愛心飯票。（取自林盛斌IG）

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有女兒關心最窩心

幸而，手術最終順利完成，令阿Bob最感動的是，3個囡囡平時一大早就在他床上蹦蹦跳，但手術後，大家姐十分細心，幫手攔著細妹，為爸爸爭取休息時間，「那刻我聽到都有些眼濕濕，覺得他們大個了，好窩心！」

阿Bob曾接受TOPick專訪便稱：「自成家立室後，所有危險事都不會做，拍戲時若有應付不了的動作也找替身，盡量不讓自己受傷。我是家中經濟支柱，有很多負擔，不可以倒下，所以更要注意身體狀況。」

▲ 阿Bob依足醫生吩咐食藥。

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手術後定時食藥

不過，通波仔後並非一了百了，阿Bob笑言，手術後曾經對太太發誓，要努力保護心臟，所以好聽醫生話，服用雙抗血小板藥物預防復發，最近更得悉醫學界更新了指引，建議由服藥1年延長至4年，更能保護心臟，「我成世都未試過那麼聽話，醫生話食幾耐就食幾耐，開工 、出埠都不會不記得帶藥。」

除食藥，香港復康會社區復康網絡亦有舉辦心臟復康訓練，透過漸進式運動和飲食建立健康生活模式，研究顯示，有助減低心臟病惡化或復發風險，阿Bob更揚言要「捉埋」太太一齊參加，「返屋企煮多些好餸給我食！」

此外，阿Bob聯同心臟科專科醫生為香港復康會社區復康網絡拍攝短片，宣傳心臟健康資訊，心臟知識問答短片早前已於網上平台發佈，而有關阿Bob今次患病驚險又窩心的經歷分享，將於5月27日（星期三）起在社交媒體發佈。