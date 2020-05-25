被指違地契從事其他業務　亞視遭管理公司入稟追討逾381萬

▲ 亞視位於大埔工業村一地段，被指違反地契從事其他業務，遭管理公司入稟追討逾381萬元。（經濟日報資料圖片）

已停播的亞洲電視於2005年獲批使用位於大埔工業村一地段，根據地契用家只可於該地段用作廣播及電影製作等用途。2016年亞視被停止免費電視牌照後，管理公司發現其公司於地段進行其他業務，包括成衣貿易、借貸等，有違地契用途，遂入稟要求交回涉案地段，以及須支付額外費用逾381萬元。



原告香港科技園公司，答辯人為亞洲電視有限公司。入稟狀指，原告為大埔工業村管理公司，答辯人於2005年使用大埔工業村一地段作為製作電影、廣播及電視節目等。根據地契，若原告發現所涉地段不符合指定土地用途，可予答辯人半年時間作補救，否則收回地段。



及至2016年，亞視被停止免費電視牌照，原告發現答辯人停運後有違地契條款，遂去信要求答辯人於6個月內作出補救，否則原告便收回地段。至2017年初，原告發現答辯人恢復小規模營運，不足以作為補救方案，答辯人其後提出短期計劃，並承諾每天支付3,721元額外費用，要求給予6個月時間。

入稟狀指，答辯人最終沒有進行任何補救方案及支付任何費用。及至2018年，答辯人成為亞視控股有限公司子公司，根據2019年年報，原告發現有關公司以涉案地段為辦公室地址，而亞視控股及其子公司的4項業務包括成衣貿易、借貸、證券投資及媒體、文化及娛樂，答辯人主要管有財產及知識產權。

入稟狀指，原告基於答辯人違反地契條款，故要求收回地段，並須由2017年8月1日至今年5月22日計算，每天支付3,721元額外費用，共涉逾381萬元，並須支付訟費。

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記者：林育慧