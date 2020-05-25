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國安法街站起爭執涉有意圖傷人　3名少年被控還押候查

社會 15:45 2020/05/25

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3名被告今日於觀塘裁判法院提堂，暫毋須答辯，還押等候認人手續及作進一步調查。（經濟日報資料圖片）

上周六（22日）有團體於本港多區設置支持港版國安法街站，其中九龍社團聯會於牛頭角下邨的街站，有義工疑與青年因政見而爭執，3名青年涉攜菜刀折返街站以恐嚇義工而被捕，3人被控串謀有意圖而傷人罪，案件今（25日）於觀塘裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，還押等候認人手續及作進一步調查。

涉案3名年介15至16歲的被告被控1項串謀有意圖而傷人罪，控罪指3人於2020年5月23日，在牛頭角下邨貴顯樓外行人天橋，串謀非法及惡意傷害何麗英，意圖使其身體受嚴重傷害。

案件今提堂，控方申請將案件押後，以待警方就第3被告安排認人手續，及調查現場閉路電視片段、指模較對及分析3名被告的手機。控方反對被告保釋，辯方的保釋申請被拒，首兩名被告還押至7月3日再訊，第3被告則還押至5月29日再訊。

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記者：楊詠渝

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