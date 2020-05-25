【口罩供應】Medicom兒童獨立包裝口罩終於「返貨」　樂善堂社區藥房成本價出售300份　即日起至周三中午接受登記

▲ Medicom兒童獨立包裝口罩終於「返貨」，樂善堂社區藥房成本價出售300份。

復課在即，不少家長都擔心兒童口罩供應的問題。樂善堂社區藥房將以接近成本價出售Medicom兒童獨立包裝口罩，市民可於今日（25日）起至星期三（27日）中午12時接受登記，社區藥房會抽出300個名額，以170元出售口罩套裝，當中包括40個獨立包裝中童或幼童口罩，以及100張酒精紙巾。

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樂善堂社區藥房今日於社交平台發貼文指，最近收到不少家長查詢關於兒童口罩的問題，而近日Medicom兒童獨立包裝口罩終於「返貨」，藥房會將於抽籤型式抽出300個名額，包括200個幼童及100個中童，並以接近成本價170元出售有關套裝。登記步驟可參考有關帖文。

套裝包括：

Medicom 兒童 (中童或幼童)口罩 x40個 (獨立包裝) + 酒精紙巾 x100張

齊心抗疫價：$170/套

口罩規格：

Medicom 幼童口罩 (6歲以下)

BFE/ PFE >= 95%

獨立包裝 (12.5cm x 8.5cm)

EXP: 11/2022

Medicom 中童口罩 (6歲+)

ASTM F2100 (Level 1)，BFE/PFE ≥ 95%

獨立包裝 (14.5cm x 8.9cm)

EXP: 11/2022

成功被抽中的市民，將於5月29日23時59分前收到其藥房藥劑師的WhatsApp通知，若無收到確認名額訊息者代表沒有抽中；每位小朋友只可登記一次，購買時需出示電子版或副本的兒童身份證或出生證明書，以核對姓名及出生日期。

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責任編輯：郭詩詩