  • 27°C
香港時間 : 2020525日 (週一) 16:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【口罩供應】Medicom兒童獨立包裝口罩終於「返貨」　樂善堂社區藥房成本價出售300份　即日起至周三中午接受登記

社會 15:59 2020/05/25

分享：

熱門 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

Medicom兒童獨立包裝口罩終於「返貨」，樂善堂社區藥房成本價出售300份。

復課在即，不少家長都擔心兒童口罩供應的問題。樂善堂社區藥房將以接近成本價出售Medicom兒童獨立包裝口罩，市民可於今日（25日）起至星期三（27日）中午12時接受登記，社區藥房會抽出300個名額，以170元出售口罩套裝，當中包括40個獨立包裝中童或幼童口罩，以及100張酒精紙巾。

【港產口罩供應】通過ASTM美國標準　5款獲「Q嘜」認證港產口罩出爐【附完整名單】

樂善堂社區藥房今日於社交平台發貼文指，最近收到不少家長查詢關於兒童口罩的問題，而近日Medicom兒童獨立包裝口罩終於「返貨」，藥房會將於抽籤型式抽出300個名額，包括200個幼童及100個中童，並以接近成本價170元出售有關套裝。登記步驟可參考有關帖文

套裝包括：
Medicom 兒童 (中童或幼童)口罩 x40個 (獨立包裝) + 酒精紙巾 x100張
齊心抗疫價：$170/套

口罩規格：
Medicom 幼童口罩 (6歲以下)
BFE/ PFE >= 95%
獨立包裝 (12.5cm x 8.5cm)
EXP: 11/2022

Medicom 中童口罩 (6歲+)
ASTM F2100 (Level 1)，BFE/PFE ≥ 95%
獨立包裝 (14.5cm x 8.9cm)
EXP: 11/2022

成功被抽中的市民，將於5月29日23時59分前收到其藥房藥劑師的WhatsApp通知，若無收到確認名額訊息者代表沒有抽中；每位小朋友只可登記一次，購買時需出示電子版或副本的兒童身份證或出生證明書，以核對姓名及出生日期。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭詩詩

疫情 WhatsApp 藥劑師 口罩

最高瀏覽

【翻版阿嬌】美女嫁有錢工程師辦世紀婚禮　公主式生活不願工作開支龐大1年後離婚
16:29 2020/05/22
【翻版阿嬌】美女嫁有錢工程師辦世紀婚禮　公主式生活不願工作開支龐大1年後離婚
【移居星馬】許紹雄移居新加坡住4千呎大屋　李家聲大馬第二家園退休歎世界【多圖】
15:22 2020/05/22
【移居星馬】許紹雄移居新加坡住4千呎大屋　李家聲大馬第二家園退休歎世界【多圖】
bless排毒果汁驗出棒曲霉素超標可引致腸胃不適　食安中心呼籲市民停止飲用
22:19 2020/05/22
bless排毒果汁驗出棒曲霉素超標可引致腸胃不適　食安中心呼籲市民停止飲用