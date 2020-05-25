【口罩供應】Uniqlo擬夏季開售自家口罩　透氣度高售價每個約1000円

▲ Uniqlo宣布將涉足口罩業務，計劃自今年夏季起於旗下店鋪及電商平台出售自家口罩。

隨着新冠肺炎疫情肆虐，全球口罩需求大幅上升。Uniqlo宣布將涉足口罩業務，計劃自今年夏季起於旗下店鋪及電商平台出售自家口罩。

Uniqlo母公司迅銷創辦人柳井正，日前接受日媒《日經中文網》訪問時透露上述消息。柳井正指出，雖然日本各地區的「緊急事態宣言」已陸續解除，但作為預防傳染措施，消費者對口罩的需求仍然很大，因此Uniqlo決定將在今年夏季起於旗下店鋪及電商平台出售自家口罩。

據介紹指，Uniqlo口罩將使用與旗下功能性內衣「AIRism」一樣的材料，AIRism有散熱和透氣的功能，具有出色的透氣性和速乾性，出汗後也能保持清爽，口罩將在Uniqlo的店鋪和線上銷售。報道認為，隨着具有強大供應能力的日本最大服裝企業加入，口罩短缺的問題或將得到解決。柳井正又提到，公司計劃向向日本醫療機構捐贈約500萬個口罩和保護衣。

據此前報道，迅銷過去一直否認會參與口罩業務，柳井正在4月的財報說明會上也曾表示：「比起口罩，將通過服裝來做貢獻」，但現在他則改變方針，表示「顧客對口罩的呼聲最高」。據悉，AIRism在全世界的年銷量近1億件，在中國和東南亞等地生產，迅銷考慮將其一部分原料轉用於口罩。

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責任編輯：陳珈希