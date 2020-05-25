【港版國安法】董建華︰香港得了重病 「國安法」是良藥

▲ 全國政協副主席董建華指出，若無任何計劃分裂國家無理由對「港版國安法」感到害怕。（黃慧日攝）

全國人大正審議「港版國安法」 ，全國政協副主席、前特首董建華今日（25日）表示，對於「港版國安法」立法，港人「可以放心，應該放心」。董建華指出三個立法原因，並就香港社會應該如何回應提出三個建議。他表示「過去一年，香港得了重病，但不能諱疾忌醫。」，又形容「國安法」是救治香港走出困局的「良藥」。董建華呼籲市民用客觀、理性的態度，審視香港身處的形勢和位置，準確分析今次人大建議的重要性和必要性。

董建華指出，立法只是針對一小撮人，若無任何計劃、行動分裂國家，顛覆國家政權，組織實施恐怖活動，或串連外國或境外勢力干預香港勢力干預香港事務，「實在無理由感到害怕」。

董建華在直播講話中指出三個立法的原因。首先，是為了保護國家的安全。董建華解釋，「國家安全」是指國家的政權、主權、統一和領土完整，人民福祉，經濟社會可以持續發展。而國家各項重大利益亦能夠在不受內外危險的安全狀態進行。董建華強調，香港是國家不可分割的一部分，主權屬於中國。認為國家安全是安邦定國的基石，國家的頭等大事。董建華表示，不能再容許外國和境外勢力，與香港反中亂港勢力串連，危害國家主權、挑戰中央權力和香港基本法權威。強調香港有憲制責任維護國家安全。

第二，是為了保護香港社會的安定。董建華指，香港回歸二十多年來，23條的立法工作一直未能完成，使香港成為國家安全的風險口，為敵對勢力提供了可乘之機，擾亂香港的公共秩序，甚至令香港被取笑為「國際間諜天堂」。董建華續稱，無休止的示威抗議，令市道蕭條，加上疫情影響，令香港經濟元氣大傷，失業率創超過十年新高。批評在這種情況下，反對派仍繼續縱容甚至鼓吹違法行為、威脅政府，否定所有政府提出的議案和撥款，「任由多代香港人努力不懈，一磚一瓦得來的成就，到今天付諸流水。」

第三，是為了保護市民生活的安寧。董建華指出，「國」和「家」唇齒相依。「一國」是「兩制」的根本。維護國家安全，就是維護香港安全，維護家人的安全，維護自己的安全。他提及修例風波引發的一連串暴力違法行為，令市民生活在惶恐、懼怕、沮喪當中，相信「香港人都受夠了」 。認為當前香港認為需要的是同心同德，而不是散播恐懼。

董建華認為，立法這不單是特區政府應該履行的憲制責任，而是整個社會都要思考如何承擔這個責任，如何配合支持，如何推動宣傳的工作。董建華提出三點建議︰第一，必須發聲支持港版國安法的建議；第二，必須積極推廣國家安全教育；第三，必須對「一國兩制」有信心。

董建華重申，今次全國人大的立法建議，開宗明義說明立法的重要原則，其中包括︰堅持和完善「一國兩制」制度體系，全面準確貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，以及切實保障香港居民合法權益。又指出，人大的立法建議是中央經過深思熟悉的慎重決定，絕不會令香港市民現時享有，而又受到《基本法》充分保障 的言論、新聞、學術、宗教、遊行、結社、集會等自由受影響。

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責任編輯：林曉君