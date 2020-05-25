【港版國安法】大律師公會：本地及國際社會極度不安　授權人大常委制定令人憂慮

▲ 大律師公會認為，草案擬授權人大常委制定有幾點令人憂慮。

全國人大正審議「港區國安法」，建議以列入《基本法》附件三方式在港實施。大律師公會認為，草案擬授權人大常委制定，有幾點令人憂慮，呼籲港府緊急處理最根本合憲及合法的關注。

公會指出，「港區國安法」涉及《基本法》第23條涵蓋範圍，理應為港府自治範圍內自行立法，而根據《基本法》，人大常委看來沒有權力，以《基本法》第18條機制將「港區國安法」納入《基本法》附件三。

公會又認為，草案沒有保證，作為由人大常委制定的「港區國安法」，將會或需要符合《公民權利和政治權利國際公約》的條文，而「港區國安法」是由港府公布而非經立法會立法實施，沒有保證公布前會作公眾諮詢，認為做法是史無前列，公理應有機會考慮，及辯論影響他們權利及義務的法例。

公會特別提及，「港區國安法」容許中央在港設立機構的條文，認為條文非常含湖不清，未知該機構是否以香港法律行事、受香港法律規管、有執法權力等，而且是否符合《基本法》第22條亦是非常含糊不清。

最後，公會提出，「港區國安法」的條文提及司法機關應依據有關法律規定，有效防範、制止及懲治危害國家安全的行為，認為令人產生，司法機關現正或將會被指示如何判決的觀感，強調司法獨立為香港的基石，不應以任何方式被削弱或動搖。

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責任編輯：陳宛彤