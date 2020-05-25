【新冠肺炎】衞生防護中心向全港學校發信　籲校方每天為所有抵校學生量度體溫

▲ 衞生署衞生防護中心今日已發信予學校，籲請他們時刻保持警覺，預防2019冠狀病毒病在學校傳播。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心公布，截至今日（25日）下午4時，中心沒有錄得新增2019冠狀病毒病本地確診個案，累計確診個案1,065宗和一宗疑似個案。由於學校復課在即，中心今日已發信予學校，籲請他們時刻保持警覺，預防2019冠狀病毒病在學校傳播。



中心發言人表示，由於學校是群體聚集的地方，因此傳染病很容易通過人與人之間的日常接觸而傳播。疾病源頭可以是員工、學生或訪客，尤其是有徵狀的。學生或員工如出現發熱（口溫高於攝氏37.5度，或耳溫高於38度），不論是否有呼吸道感染病徵，不應回校上課或上班，並應佩戴口罩及立即求醫。

發言人提醒，正確量度及記錄體溫十分重要。學校應每天為所有學生在抵校後量度體溫，以識別發燒學童。員工亦應在上班前量度體溫。有發燒或呼吸道疾病的學童或員工應避免回校上課或上班，並盡快求醫。此項額外措施應持續至中心另行通知。



如學校察覺其學童或員工出現發燒或呼吸道感染病徵的人數有所增加，應盡早通知衞生防護中心。如發現有員工或學生感染2019冠狀病毒病的個案，中心將進行流行病學調查和接觸者追蹤，並向學校提供必要的防控措施的建議，包括可能建議學校停課。

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責任編輯：陳子謙