【報復前度】台男與拍拖10年伴侶分手　Google Map過百景點留言咒罵前度【內附精選留言】

▲ 台男與拍拖10年伴侶分手後，於Google Map過百景點留言詛咒前度。

不少人都會利用Google Map的評論功能，分享自己對景點或不同店舖的經歷及心得，但近日就有網民發現有人利用評論詛咒前度，在全台灣過百景點留下「報復性言論」，內容怨念很深，但是亦非常搞笑！

台男過百景點詛咒前度

台灣網民「歐陽路易」近日在個人Facebook發帖，指在Google Map發現100種詛咒前度的方式。原來是一位台男在Google Map評論台灣多個景點，每個評語都怨念極深，詛咒前度。

他們曾一起去過多有動物的景點，例如在新竹綠世界生態農場，他就留言「跟前任來過，真希望當時的草泥馬可以爆走把他踩死或撞死」。他們亦一起去過臺北市立動物園的兩棲爬蟲動物館，台男亦表示「帶前任去過，真希望龜殼花、雨傘節、百步蛇、鎖鏈蛇、青竹絲一起跑出來咬他……」，非常惡毒！

就連沒有一起去過的景點，這名怨念極深的男子都有留言。其中一處為大甲鎮瀾宮，男子留言：

沒跟前任去過，真應該帶他去的，讓這厲鬼一進去就飛灰煙滅。

▲ 台男的部份留言。（圖片來源：歐陽路易Facebook）

去澳洲打工成分手導火線

有網民發現，他3個月之前曾在新北市海山高中留下評價，評論也道出了分手原因：「跟前任在這裡讀過，我恨我前任，長跑十年去澳洲打工就把我甩了。」

而他的伴侶則是從華江高中畢業，該名男子在評論寫下「接送過前任上下課，真希望他走出校門的時候消防車手煞車剛好沒拉，一路划到把他壓扁」。他甚至將澳洲去年底至今年初的山火怪罪於前度，在雪梨歌劇院留下「沒跟前任去過，她一去就火燒山了，他真是個災害」。

雖然他的評語都較為負面，但是全部都給予5星滿分，並沒有影響店家或景點的聲譽。對於這名男子的留言，有網民表示「根本恐怖情人」、「滿滿的怨念」，亦有人好奇前度的身份，想知道是什麼人成功讓他念念不忘。

精選更多搞笑留言：

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責任編輯：王俊賢