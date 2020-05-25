【降魔的2.0】解構譚凱琪「醉酒羅小姐」與海魔關係　Zoie：願意為愛的人作出犧牲

▲ 解構《降魔的2.0》內羅小姐、海魔、允瑩的關係。

譚凱琪（Zoie）在《降魔的2.0》演常出現於馬季（馬國明）的士內出現的「醉酒乘客」羅小姐，其身份十分神秘。到上星期五（5月22日）播出的第15集《降魔的2.0》，譚凱琪劇中另一「身份」曝光。原來她是700年前一名降魔人天宇（羅天宇飾）的妻子允瑩，由於丈夫遭海魔殲滅，她傷心欲絕跳海自盡。

有劇迷猜允瑩最後化身為海魔，亦即是後來在現代現身的羅小姐。譚凱琪早前接TOPick訪問時，透露劇集想帶出的訊息是：「可以因為愛而盡全力去成全一個人」，似暗示化身為海魔是有苦衷。

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▲ 譚凱琪另一身份為醉酒客人羅小姐。

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風獅爺與海魔有淵源？

《降魔的2.0》上周五的劇情交代芷若（黃智雯飾）為解除馬季被魔所下的詛咒，提出與風獅爺交換條件。風獅爺（C君飾）眼見芷若執迷不悟，遂讓她知道一個真相，

原來在700年前，降魔人天宇一直想殲滅海魔，卻令妻子允瑩日夜擔憂，等待了1個月依然未見降魔人丈夫歸來。

▲ 羅天宇演古代降魔人。

▲ 譚凱琪演降魔人妻子允瑩。

譚凱琪一念成魔

允瑩更於海邊發現親自繡給丈夫的手絹，懷疑丈夫已遭遇不測，於是跳海自盡。

其實譚凱琪在《降魔的2.0》一人分飾兩角，就如同《降魔的》裡黃智雯演的芷若跟Salvia一樣。

所謂魔由心生，由於允瑩對愛人的執念，一直等待降魔人丈夫回來，令她化身為「海魔」。

▲ 將手絹綁於石獅上。

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海魔身份早露端倪

其實羅小姐、海魔、允瑩的關聯早有伏線。回帶到《降魔的2.0》第10集，海魔指示豪仔定期找到「不同的降魔人靈魂」，似乎這700年間她一直尋覓降魔人轉世。

而譚凱琪這個海魔身份早已露端倪，她所演的「醉酒乘客」羅小姐神出鬼沒，又說自己可以與金魚溝通，又住於金魚街，日前播出《降魔的2.0》一集又說自己最憎膠袋，加上其英文為「Thalassa」，有「海洋的原始精靈」的意思，不難推斷其海魔身份。

另外，允瑩將手絹綁於石獅子那一幕，令人聯想起那一石獅為風獅爺，故風獅爺出場時的披肩Look，應該跟這個有關，亦令人推測到風獅爺跟海魔早已認識。

▲ 風獅爺(C君飾)的披肩造型原來是有玄機。

對於一人分飾三角，譚凱琪早前接受TOPick訪問時，直言有挑戰性。

Zoie說：「劇裡我有幾個身份，除了是一個醉醺醺女乘客外，其中一角色是追索回千幾年前，會解析為何出現在人間。另一個是『Big boss』身份，一人分飾幾角，當中會有一些轉變，我覺得幾新鮮幾好玩。」

▲ 羅小姐經常出現馬季身邊。

演繹不一樣的譚凱琪

對於「終極大佬」身份，可以操控好多人，譚凱琪說：「以往未演過，那種霸氣並非要大大聲去喝人，個身分已經好大，地位很祟高，於海上稱霸，旗下精靈都要臣服於我，就是那種霸氣。」

Zoie續說：「初初要慢慢摸索，都會問監製想我以甚麼方法去演繹，他們都給予我意見，我集思廣益去演繹不一樣的譚凱琪。」

▲ 譚凱琪覺得一人分飾多角很好玩。（湯炳強攝）

譚凱琪解釋所演的角色，是一個很長情的人：「為了一個人我不斷地去等待，等緊一個我愛的人，劇中不太多人喜歡聽我的歌聲，其實我尋找緊一個知音人，那個知音人若懂欣賞我，就是我想找的人。」

另外譚凱琪又說，劇集想帶出為愛而犧牲這訊息：「因為愛而盡全力去成全一個人，無論最終目的是甚麼，都願意為愛的人出作出犧牲。」

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