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【DSE歷史科】爭議試題近4成考生回答「利多於弊」　考評局初步認為有考生或被資料誤導

社會 16:59 2020/05/25

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考評局指，初步認為有考生或被試題提供的資料誤導。（經濟日報資料圖片）

今屆中學文憑試歷史科一條涉及20世紀初中日關係的試題惹起爭議，考試及評核局已決定取消有關試題。考評局回覆立法會指，過半考生回答「弊多於利」，但亦有近4成考生回答「利多於弊」，初步認為有考生或被試題提供的資料誤導。

考評局決定取消的歷史科具爭議的試題，要求考生評論「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」，立法會教育事務委員會今日（25日）舉行特別會議，討論文憑試擬題機制。

考評局秘書長蘇國生在會上透露，初步檢閱該題目的回答後，有57.1%考生回答「弊多於利」，38%則答「利多於弊」，4.9%並無提供立場；當中78%考生有提及弊處，但亦有17%考生只提及利處，他認為數據初步支持有考生可能被試題提供的資料誤導 ，及被引導去回答「利多於弊」的說法。

教育局局長楊潤雄指，抗日戰爭造成數以千計同胞喪生，實在不應從利弊角度討論，指試題出現偏頗設計與課程宗旨不吻合，亦無考慮到對戰爭中受苦難國民造成冒犯及傷害，因此教育局要求考評局取消試題，並作適當調整，確保所有考生得到公平對待。

他又言，考評局方就不同科目設有擬題及審題機制，為何在重重機制下仍然出現問題值得深究，要跟進過程有否嚴謹跟從機制。

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記者：陳曉瑩

中學 DSE 中日關係 蘇國生 楊潤雄 教育局

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