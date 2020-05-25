【藝術拍賣】蘇富比拓展網拍專場攻東南亞藝術　合收藏初哥入場門檻低至1萬具長遠潛力

▲ 蘇富比東南亞藝術網拍專場中估價最高的作品，是勒邁耶展示出峇里風情的《海邊的節慶》。（估價：100至200萬元）（相片：由蘇富比提供）

毋懼疫情侵襲，足不出戶都可收藏心儀藝術品。香港蘇富比從4月起推出一系列網上拍賣專場，包括當代藝術、珠寶、名錶及洋酒等，現時便有近年愈見市場潛力的東南亞藝術專場，入場門檻更低至1萬元以下，實在不容錯過。

是次東南亞藝術專場的作品琳琅滿目，涵蓋了來自新加坡、越南、印尼和緬甸等地的藝術家作品，當中包括多位新進藝術家，如Danielle Tay。

▲ 90後新加坡新晉藝術家Danielle Tay的《希望守護者》畫風清新。（估價：1萬至2萬元）（相片：由蘇富比提供）

藝術品種類方面亦更多元化，從繪畫、雕塑、版畫到雕塑、具像作品等應有盡有，價錢從1萬至100萬元不等，實可滿足不同收藏家的需求。

作品風格清新獨特

蘇富比現代及當代東南亞藝術部主管莫錦川指，比起其他地區的藝術品，東南亞藝術往往表達了該區歷史的複雜性與凝聚力，而區內每個國家的藝術都會對某些共同議題產生共鳴，例如與西方的抗衡、殖民主義與民族主義、傳統與現代、全球化與本土身份等。

▲ 菲律賓抽象派藝術家Jigger Cruz的《雨滴機》，打破了古典繪畫風格上的限制。（估價：3萬至5萬元）（相片：由蘇富比提供）

他認為，東南亞藝術多元、多彩，作品風格清新獨特，因而得到全球越來越多藏家的青睞。

這次網上拍賣最高估價拍品是勒邁耶 （Adrien-Jean Le Mayeur）的《海邊的節慶》。勒邁耶是現時拍賣場上最炙手可熱的藝術家之一，也是在東南亞藝術中佔有舉足輕重的地位；他以繪畫印尼峇里島風情而著名。

▲ 勒邁耶的《馬賽》屬小型油彩木板作品。（估價：6萬至8萬元）（相片：由蘇富比提供）

這幅作品尺寸較小，僅55 x 65公分，這在他一系列以峇里島為主題的繪畫中非常罕見。畫作尺寸雖小，構圖卻非常豐富，描繪了多個人物，充滿節日氣息和活力。而且參考以往勒邁耶的佳作拍賣價而言，這100至200萬元的估價也非常相宜。

▲ 新加坡畫壇巨匠鍾泗賓的《河畔》結合了水彩及水墨。（估價：12萬至18萬元）（相片：由蘇富比提供）

另外，還有新加坡畫壇巨匠鍾泗賓的《河畔》、越南現代藝術大師黎譜的《花卉》、印尼新晉藝術家組合獨立游擊隊的《攜帶型藝術品好處多VII：愉快與美麗裝酷（之誕生）》等，不妨先到網上預覽。

▲ 越南現代藝術大師黎譜的《花卉》。（估價：10萬至15萬元）（相片：由蘇富比提供）

巿場增長潛力龐大

蘇富比早於1996年在新加坡舉行首場東南亞藝術拍賣，並在2008年把拍賣移師至香港，與春秋兩拍同期舉行，成功借助這一個國際性藝術拍賣平台，進一步開拓亞洲、甚至全球客戶群。

▲ 印尼藝術組合獨立游擊隊的《攜帶型藝術品好處多VII：愉快與美麗裝酷（之誕生）》屬多媒體裝置，使用數碼打印壓克力、懷舊行李箱、燈管、金屬、羊毛及木材等共17部分。（估價：3萬至5萬元）（相片：由蘇富比提供）

自此之後，東南亞藝術日趨國際化，並吸引不少來自亞洲其他地區以及西方的新藏家進場，例如來自台灣、日本、南韓、香港和中國內地的新藏家亦開始關注並購藏這個板塊，在過去4至5年間，台灣藏家越見成熟，並更有策劃性及針對性的模式來建立其東南亞藝術收藏。

▲ 緬甸其中一位最重要的藝術家U Ngwe Gaing的《佛像》。（估價：6萬至9萬元）（相片：由蘇富比提供）

莫錦川又分析，就市場層面來說，近年來東南亞藝術亮相於重點博物館、美術館和藝術展覽等，在國際藝壇之曝光率增加不少，東南亞藝術家亦常於世界各地進行文化交流，藏家和大眾的興趣更有明顯增長。

蘇富比於1996年的首場東南亞藝術拍賣錄得377萬新加坡幣（約2,070萬港元）成交額，及至2019年已達到2.58億港元，足證市場龐大潛力。

他又指出，東南亞藝術品的平均價位對新藏家也相對有吸引力。但對於每個藏家來說，收藏他們喜歡和欣賞的作品是主要動力，如能長遠保值或獲得回報則是錦上添花。

東南亞藝術網上拍賣專場

日期：5月27日至6月10日

記者：陸明敏