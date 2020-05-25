【童婚悲哀】疫情迫使窮父母賣女　未來2年料400萬未成年女孩成婚

▲ 疫情家居導致全球貧困，宣明會報告指，有窮父母為生計賣未成年女兒。

世界上，有一群女孩在幼年時已被父母逼嫁給陌生的男性，成為人妻，不少女孩更被性虐待，早早成為人母。今年新冠肺炎疫情衝擊全球，世界宣明會日前發佈報告指，由於疫情影響令眾多家庭生計不保，經濟危機令許多貧窮父母賣未成年少女，預料未來2年有400萬女孩被迫接受童婚。

宣明會表示，新冠肺炎肆虐，迫使許多的貧窮家庭收入減少，令不少父母將未成年的女孩嫁出去，透過其婚姻，或可為家庭帶來另類收入或獲得貸款。世界宣明會倡議項目負責人Dana Buzducea表示，

受到冠狀病毒疫情影響，未來10年間，預計將增加1,300萬宗童婚個案，童婚的問題在災害發生後的數年間變得更嚴重，在未來兩年，被迫接受童婚的女孩恐將增加400萬人。

肺炎疫情隔離增加家庭暴力案件

另外，宣明會的報告指出，因新冠肺炎疫情需要隔離，兒童被迫留在家中，多達8,500萬名兒童在未來三個月或遭受身體或情緒上的暴力對待，以2014年至2016年西非爆發伊波拉疫情為例，針對女童的虐兒、迫婚及各種暴力個案劇增。

報告又引用2014年至2016年西非及剛果民主共和國近期爆發伊波拉疫情後的經驗，反映公共衛生緊急事件如何影響兒童的安全。當時西非虐兒、迫婚及各種暴力對待兒童的個案大增，當中針對女童的案件特別多。在剛果民主共和國，兒童被迫與父母或照顧者分開，承受屈辱的經歷，他們日常的活動例如上學或與朋友相聚等，也被迫中斷。

Dana Buzducea指出，

冠狀病毒於多國肆虐，數以百萬計的人留在家中隔離，然而，家並非對每一個人來說也是安全的，不計其數的人被迫與施虐者一同留在家中，學校及社區中心無法如以往一般保護脆弱的兒童。

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責任編輯：梁節儀