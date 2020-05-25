涉去年屯門堵路　兩男女准簽保守行為

▲ 案件今（25日）於屯門裁判法院再訊。（資料圖片）

去年10月7日全港多區爆發衝突，4男1女涉於屯門一十字路口擺放竹支等堵路，被控在公眾地方造成阻礙，當中1名女生另涉在背包內藏有裝著黑色液體的氣球等，另被控管有物品意圖破壞財產罪，案件今（25日）於屯門裁判法院再訊，其中1男1女獲准以自簽保守行為12個月處理；另外部分被告擬申請以簽保守行為處理，案件押後至7月20日再訊。

首案的5名被告為甘嫚婷（21歲）、17歲蔣姓男生、布凱軒（19歲）、曾錫希（19歲）和趙展東（27歲）。首4名被告報稱為學生，趙則報稱裝修工人。5人同被控1項在公眾地方造成阻礙。控罪指，他們於2019年10月7日在屯門青山公路新墟段與鄉事會路交界，留下4支竹棍、兩把木梯及1把太陽傘。

甘另被控1項管有物品意圖破壞財產罪，控罪指她與同日同地，保管一些裝有黑色液體的氣球、一些空的氣球及一瓶黑色液體。

控辯雙方今同意，甘及布准以自簽1,000元，守行為12個月，故控方撤回2人控罪。而蔣則否認控罪，案件排期於8月24日開審，預計審訊2天。餘下2名被告則正準備去信律政司，申請以簽保守行為處理本案，暫時毋須答辯，案件押後至7月20日再訊。

甘及布兩人的案情指，案發當天有人於案發地點阻礙交通，當中一群人曾包圍巴士及的士，警員到場後眾人四散，追捕下涉案被告被捕，其中首被告的背包被搜出藏有控罪書所列物品，警方事後在案發現場撿取到涉案的竹支及木梯等，經檢驗後，涉案黑色液體並非腐蝕性或易燃性液體。

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記者：林欣樂