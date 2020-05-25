海關於中區檢獲約2,300件懷疑侵權物品　市值約40萬元

▲ 香港海關檢獲約2300件懷疑侵權物品。（政府新聞網圖片）

香港海關於5月10日至24日一連3個周末於中區採取執法行動，打擊售賣侵權物品的流動小販攤檔，共檢獲約2,300件懷疑侵權物品，估計市值約40萬元。

▲ （政府新聞網圖片）

海關與食物環境衞生署、警務處及入境處在上述期間展開聯合行動，打擊流動小販非法擺賣及售賣侵權物品。行動中，海關人員掃蕩中區多個售賣懷疑侵權物品的流動小販攤檔，並檢獲共約2,300件懷疑侵權物品，包括衣服、手袋及錢包等。



根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。另根據《版權條例》，任何人士銷售或為售賣用途而管有侵犯版權物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判每件侵權物品罰款5萬元及監禁4年。

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責任編輯：郭詩詩