【星二代】14歲女兒愛看美劇正值反叛青春期　吳君如不怕女兒「反白眼」教正確性觀念

▲ 吳君如不怕女兒「反白眼」教正確性觀念。

子宮頸癌為香港婦女癌症殺手第9位，平均每2.4日就會有1名患者死於子宮頸癌。作為子宮頸癌關注大使及星級媽媽的吳君如，除了自己有接受HPV疫苗注射，女兒陳是知已在學校接受了HPV疫苗注射。對於女兒漸轉變為少女，開始了解「男女關係」，她表示有向女兒教授正確性觀念，並十分信任女兒。

吳君如接受TOPick訪問時表示，女兒陳是知現時14歲正值反叛青春期，又在男女校就讀，加上愛看美劇電影，所以思想較為成熟。她表示，女兒尤其愛看美劇Friends，劇中包含很多男女關係劇情，雖然自己並非特別擔心，但仍會與女兒直接傾談正確的性觀念。

▲ 吳君如指自己及女兒已接種HPV疫苗。（黃建輝攝）

一向當子女如「朋友」看待的吳君如對女兒十分信任，表示不會24小時緊叮著她，亦無法控制女兒的一舉一動，不過對於性教育，則會直接向女兒說：

你現在尚未發育好，未算是成年人，身體亦非成年人，所以就別做成年人的事。

她坦言，女兒目前年紀尚小，聽到這番話後會「反白眼」或怕醜，但家人都不會對此有什麼避忌。

母女均已接種HPV疫苗

為了保護自己及預防子宮頸癌，吳君如及女兒均已接受HPV疫苗注射。吳君如更會每年接受子宮抹片檢查，她認為作為女士，百忙之中總應抽時間去做檢查。

我每年都會在電話寫下檢查日期，並在每年那幾天去做檢查，不論是身體、眼科、牙科檢查都如是。子宮抹片檢查也一樣，假如有事，便可及早發現治療。

她呼籲，打了疫苗如同買了人壽保險一樣，成年人、少女都應該要接種疫苗。如對子宮頸癌或疫苗有疑問，便應詢問醫生「Fact Check」，相信醫生會有最完善的答案。

何謂子宮頸細胞檢查？

據衞生署資料，子宮頸細胞檢查適用於25歲已有性經驗的女性，有關人士宜連續兩年進行檢驗，如結果屬正常，可每3年接受1次檢驗。定期檢驗能預防九成以上的子宮頸癌。

假如檢驗結果呈「陰性」或「正常」，即代表樣本中沒有發現不正常的細胞；或一些對長遠健康沒有影響和不需要跟進的良性情況。

如結果呈「陽性」或「不正常」，表示子宮頸內有細胞開始產生變化，需要跟進檢查，但「不正常」也不一定代表有癌症。而且，大部分子宮頸癌需要五至十年時間形成，故毋需過分擔心。

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記者：楊宛茜