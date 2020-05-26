【夏日防曬】棄太陽油搽食用油曬太陽出事　六旬漢「曬穿鼻」證實患皮膚癌

▲ 蘇格蘭一名熱愛曬太陽的67歲男子，因一直不作任何防曬措施，最終鼻子證實患上皮膚癌，接受手術切除除癌細胞後，鼻子留下一個大洞，觸目驚心。

嚴夏又至，防曬措施一定要做足，否則隨時有毀容的危機。蘇格蘭一名67歲男子雖然熱愛曬太陽，但一直不作任何防曬措施，僅以食用油搽上身就當作防曬。去年他的鼻子證實患上皮膚癌，接受手術切除除癌細胞後，鼻子留下一個大洞，驚現3個鼻孔，觸目驚心。

16歲起喜愛日光浴

據英媒《太陽報》報道，年輕時曾為皇家海軍陸戰隊成員、67歲的查德頓（Les Chadderton），自16歲入伍後便習慣只用食用油保養肌膚，並不時停機坪上享受日光浴，不作任何防曬措施。離開軍隊後，他又喜愛在放假時穿上背心短褲，他憶述指，當時認為「防曬霜對我而言並無意義」。

然而，直到近年他與家人在新加坡旅行享受日光浴時，突然發現鼻子上出現一個奇怪黑點，並且無論怎麼擦還是不斷流血，便於2019年2月前往亞伯丁皇家醫院(Aberdeen Royal Infirmary)檢查，結果被告知罹患皮膚癌。

查德頓其後於2019年4月進行皮膚切除手術，然而後來發現沒有完全切除癌細胞，所以又於同年7月第二次進行手術切除整個鼻孔，使得鼻子上留有一個巨大的洞。雖然經過長達好幾個月的痛苦，目前傷口已經癒合但外觀已無法再回復到正常的樣貌。

查德頓近期決定向外界分享自己的故事，希望能夠提醒大眾防曬的重要性，「現在我對於曬太陽的看法完全改變，我以前完全不在乎太陽可能會讓我曬傷，但是突然發生了這件事，讓我知道必須要去改變生活習慣」。

「ABCD法則」判斷皮膚癌

據「香港癌症基金會」資料，皮膚癌是皮膚細胞的惡性增生，其中一種早期徵狀是在皮膚出現墨痣，它們大部分對身體均為無害，可是當這些癦痣有所變化，便要當心是皮膚癌來襲。

據整形外科專科醫生彭志宏早前接受TOPick訪問時指，要分辨身上的癦是自然生長還是患癌徵狀，若只長了幾粒小癦，大可不用擔心，但若身上的痣或癦數量多於100粒，或屬佔據半個身體的「天生巨痣」，則有變成癌症的風險。更值得留意是平日沒有癦的地方，會否突然長了色素癦，並且逐漸變大，頭頸是較高危部位，而東方人亦要尤其注意手指甲、手掌或腳掌等地方。

除此以外，也可以用「ABCD法則」去判斷，A是指不對稱（Asymmetry），若該癦是圓形或橢圓形的，多屬無害，但若長得「三尖八角」，則要多加注意；B是指邊界（Border），留意癦的周邊是否黑白分明，若黑色邊界是四散模糊，有可能是癌症擴散的跡象；C指是顏色（Color），一粒正常的癦應是一整個都是黑色或啡色，惡化癦顏色則是深淺不一；D是直徑（Diameter），若該癦忽然在數星期至數月內變大，也有可能是癌症，建議及早求醫。

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責任編輯:羅嘉欣