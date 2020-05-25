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【食物中毒】再多65人進食港產洪瑞珍三文治後疑食物中毒　最細者只有1歲

社會 17:38 2020/05/25

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衞生署衞生防護中心表示，再多65人進食港產洪瑞珍三文治後疑食物中毒，最細者只有1歲。

多人早前進食在荃灣南豐中心購買的「洪家手作 – 洪瑞珍三文治」後出現腹痛、嘔吐、腹瀉和發燒等病徵。衞生署衞生防護中心今日（25日）表示，再確認多26個與進食有關三文治的新增群組，涉及25男40女，年齡介乎1至64歲，他們進食有關三文治，約2至30小時後先後出現腸胃炎病徵，包括腹痛、嘔吐、腹瀉和發燒等，當中54人曾經求醫，28人曾向私家醫生求醫，26人則到公立醫院急診室求醫，其中15人需入院接受治療。

「洪家手作─洪瑞珍三文治」的銷售點如下，

  • 旺角彌敦道688號旺角中心1樓2B1號鋪
  • 荔枝角D2第一期402號鋪水晶屋
  • 灣仔莊士敦道129號地下
  • 荃灣青山公路264-298號南豐中心A56號鋪
  • 觀塘開聯工業中心A座8樓21-21室
  • 觀塘開聯工業中心A座城下
  • 葵涌葵富路11號葵涌廣場3樓32號鋪
  • 上環德輔道中154號鋪
  • 銅鑼灣謝斐道520號渣菲大廈地下A舖春陽茶事 

【食物中毒】港產洪瑞珍三文治廠房涉無牌經營　7人進食後嘔吐腹瀉疑食物中毒

中心指，截至今日下午4時，共確認37個相關的懷疑食物中毒個案群組，涉及93人，化驗結果顯示當中一名受影響人士的糞便樣本對D組沙門氏菌呈陽性反應，所有受影響人士目前情況穩定，中心正繼續調查。

中心發言人呼籲，食物在室溫存放過久，會引致病原體繁殖和產生毒素，市民應避免食用已擺放於室溫數小時的熟食或即食食物。

曾進食荃灣南豐中心洪瑞珍三文治　7人疑食物中毒現嘔吐腹瀉

「洪家手作 – 洪瑞珍三文治」上周五（22日）於Facebook專頁帖文，已因應食安中心指引全線停業至少14日，並進行內外大清潔及會深入了解事件，以免再有同類型情況發生，向受影響客人致歉。

台灣「洪瑞珍三明治」則於Facebook撰文，指涉事之「洪家手作」與洪瑞珍品牌並無任何關係，希望消費者「支持正版」，並預告洪瑞珍品牌將於本年8月登陸香港，呼籲港人留意。

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記者：陳曉瑩、郭家穎

三文治 食物中毒 衞生防護中心

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