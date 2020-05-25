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懲教助理涉向囚犯家屬索燒鵝脾　辯方指家屬主動送贈燒鴨冀兒子獲優待

社會 17:44 2020/05/25

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被告否認訂明人員索取利益等兩罪，案件今午於觀塘裁判法院續審。（經濟日報資料圖片）

退休壁屋懲教所一級懲教助理涉於當值期間，向經營燒味店的囚犯母親索取燒鵝髀，最後獲贈兩盒燒鴨，懲教助理否認訂明人員索取利益等兩罪，案件今（25日）午於觀塘裁判法院續審。辯方盤問囚犯母親指，被告從無向她索取燒鵝髀，反指她為使被告優待其兒子才向被告送贈燒鴨，囚犯母親否認。

涉案囚犯母親朱妙雲今午接受辯方盤問，辯方指根據閉路電視片段，她手持盛有燒鴨的膠袋進入登記室時，刻意將膠袋放到最遠處，且沒有向懲教署職員申報，朱否認說法，並指職員沒有要求她打開膠袋以供檢查，而她當時亦不知道燒鴨亦屬利益。

辯方又指，訪客只可帶懲教署的認可物品入內，其餘物品則需放在儲物櫃，燒鴨明顯就不在認可物品之列，朱同意說法，並指當時沒想太多。辯方其後指，被告從來沒有向她索取燒鵝髀，只是閒時搭訕開玩笑，而朱將兩盒燒鴨贈予被告，是為使被告優待其兒子，朱否認說法。案件明續審。

涉案被告尹志亮（55歲）被控於2018年2月15日，身為壁屋懲教所一級懲教助理，未經許可而向朱妙雲索取1隻燒鵝髀，及於2018年2月17日，未經許可接受朱妙雲提供的1隻燒鴨，被告今否認訂明人員索取利益及訂明人員接受利益兩罪受審。

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記者：楊詠渝

懲教署 退休

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