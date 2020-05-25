【口罩供應】盾牌晚上8時網售數款兒童口罩 一文看清不同品牌口罩規格售價

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▲ 盾牌（Body Shielder）今日（25日） 在官方facebook宣布，將在今晚8時起在「香港購物網站」開售5款成人及兒童口罩。