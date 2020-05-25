【口罩供應】盾牌晚上8時網售數款兒童口罩 一文看清不同品牌口罩規格售價
健康 18:30 2020/05/25
新冠肺炎疫情下，口罩已成為市民出入的必須品。盾牌（Body Shielder）今日（25日） 在官方facebook宣布，將在今晚8時起在「香港購物網站」開售5款成人及兒童口罩，5款開售口罩款式如下:
1. M34
- 品牌：Body Shielder盾牌Level2
- 兒童口罩 145x90mm
- 5-12 歲兒童專用
- 50個散裝入膠袋（不是獨立包裝）
- $200/盒 （藍色）
口罩規格：
- ASTM F2101 Level 2
- Nelson實驗室測試報告
- BFE>99%
- PFE>99%
- VFE>99%
- 氣壓差<5.0mmH2O/cm2
- 血滲透阻力>120mmHg
- 阻燃級別：Class 1
- 口罩印有Body Shielder logo
2. M84
- 品牌：Masking 美舒健
- 成人一次性醫用衛生口罩
- 175x90cm
- USA Nelson Lab檢測報告
- ASTM F2101-07, EN14683:2014
- BFE》99%
- 50個獨立透明膠袋包裝
- $200/盒
3. M20
- 品牌：Toukai東海
- 兒童口罩 145x90mm
- 5-12 歲兒童專用
- 50個散裝入膠袋（不是獨立包裝）
- USA Nelson Lab檢測報告
- ASTM F2101-07, EN14683:2014
- BFE》99%
- $200/盒（綠色）
4. M25
- 品牌：Toukai東海
- 幼童口罩120x80mm
- 0-5歲幼童專用
- 50個散裝入膠袋（不是獨立包裝）
- USA Nelson Lab檢測報告
- ASTM F2101-07, EN14683:2014
- BFE》99%
- $200/盒 （綠色）
5. M131
- 品牌：康加 Heal+h
- 成人一次性使用口罩
- 175x90mm
- 標準：中國GB15979-2002
- BFE》95%
- 含菌量：無
- $140/盒
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責任編輯：陳珈希