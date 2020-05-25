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【口罩供應】盾牌晚上8時網售數款兒童口罩　一文看清不同品牌口罩規格售價

健康 18:30 2020/05/25

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

盾牌（Body Shielder）今日（25日） 在官方facebook宣布，將在今晚8時起在「香港購物網站」開售5款成人及兒童口罩。

新冠肺炎疫情下，口罩已成為市民出入的必須品。盾牌（Body Shielder）今日（25日） 在官方facebook宣布，將在今晚8時起在「香港購物網站」開售5款成人及兒童口罩，5款開售口罩款式如下:

1. M34

  • 品牌：Body Shielder盾牌Level2
  • 兒童口罩 145x90mm
  • 5-12 歲兒童專用
  • 50個散裝入膠袋（不是獨立包裝）
  • $200/盒 （藍色）

口罩規格：

  • ASTM F2101 Level 2
  • Nelson實驗室測試報告
  • BFE>99%
  • PFE>99%
  • VFE>99%
  • 氣壓差<5.0mmH2O/cm2
  • 血滲透阻力>120mmHg
  • 阻燃級別：Class 1
  • 口罩印有Body Shielder logo

2. M84

  • 品牌：Masking 美舒健
  • 成人一次性醫用衛生口罩
  • 175x90cm
  • USA Nelson Lab檢測報告
  • ASTM F2101-07, EN14683:2014
  • BFE》99%
  • 50個獨立透明膠袋包裝
  • $200/盒

3. M20

  • 品牌：Toukai東海 
  • 兒童口罩 145x90mm
  • 5-12 歲兒童專用
  • 50個散裝入膠袋（不是獨立包裝）
  • USA Nelson Lab檢測報告
  • ASTM F2101-07, EN14683:2014
  • BFE》99%
  • $200/盒（綠色）

4. M25

  • 品牌：Toukai東海 
  • 幼童口罩120x80mm
  • 0-5歲幼童專用
  • 50個散裝入膠袋（不是獨立包裝）
  • USA Nelson Lab檢測報告
  • ASTM F2101-07, EN14683:2014
  • BFE》99%
  • $200/盒 （綠色）

5. M131

  • 品牌：康加 Heal+h
  • 成人一次性使用口罩
  • 175x90mm
  • 標準：中國GB15979-2002
  • BFE》95%
  • 含菌量：無
  • $140/盒

更多關於口罩消息，請看：

【口罩供應】Medicom兒童獨立包裝口罩終於「返貨」　樂善堂社區藥房成本價出售300份

【港產口罩供應】通過ASTM美國標準　5款獲「Q嘜」認證港產口罩出爐【附完整名單】

【港產口罩供應】Simply Mask推彩色口罩　今日網上登記每盒50個售99元【附網址】

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責任編輯：陳珈希

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