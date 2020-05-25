【學是學非】馮盈盈戴祖儀打卡後頭暈作嘔　專家解構夾竹桃：花粉都有毒

▲ 馮盈盈戴祖儀與花合照後頭暈作嘔，醫生及專家解構夾竹桃的毒性。

馮盈盈跟戴祖儀（Joey）日前與一棵很像櫻花的花樹「打卡」合照後，出現不同的不適症狀，事後才知道中了「夾竹桃」的花毒！《東張西望》近日拆解事件，植物專家表示夾竹桃連花粉及花蜜都有毒，醫生亦提醒如果誤食或足以致命。

事發地點夾竹桃已被斫

馮盈盈和戴祖儀日前接受TVB節目《東張西望》訪問，重提中花毒事件。馮盈盈提到是自己先發現那棵樹，認為「很浪漫及很少女」，就叫戴祖儀與它合照。

戴祖儀上載照片後，已經有網民留言提醒夾竹桃毒性強，只要一觸碰就會有嘔心、嘔吐、心律不正、失去知覺等症狀。戴祖儀當晚全晚都很頭暈，馮盈盈則有頭痛、肚子不適及想嘔等症狀，兩人原本均非常疑惑，以為自己吃了不潔食物。

《東張西望》主持人重回事發地點九龍灣，發現該棵夾竹桃已經消失不見，根部被斬斷，負責管理夾竹桃的大廈並未回應原因，未知是否與戴祖儀、馮盈盈中毒消息有關。

各個部分都有毒

夾竹桃外表迷人，但植物生態博士Angie Ng指出，夾竹桃毒性強，各個部分如花粉，甚至花蜜都有毒。當中以汁液的毒性最強，如果壓碎葉子、枝條就會有汁液流出。如果食用葉子及枝條，也會中毒。

她又解釋，夾竹桃新鮮盛開時，香氣很濃郁，花粉散出來比較多，影響會比較大：

如果我們想近距離拍照，要把頭靠近（夾竹桃），多聞也可能會有少許頭暈或噁心。

皮膚有損傷病人要遠離

皮膚科醫生史泰祖表示，一般接觸夾竹桃並不會致命，但可能會出現皮膚過敏、發癢、泛紅等問題，但提醒如果食用或足以致命：

夾竹桃裡面有強心甙，可以導致心律不正，對心臟是有毒性的，亦可以影響中樞神經。如果誤食夾竹桃，腸胃會出現上吐下瀉，甚至昏迷。

他又提醒皮膚有損傷、皮膚炎及濕疹的人要較一般市民小心，不要接觸有毒性的花草樹木。如果觸摸了，要立即清洗，減低帶毒性的汁液接觸皮膚的時間，令皮膚不要吸收。

夾竹桃在香港不算難找到，一年內有半年的開花期。香港教育大學社會科學系研究講座教授詹志勇指出，有毒的植物很多，但並不等於不會在本港種植。由於夾竹桃出名對環境要求不高，在空氣受污染、土壤貧瘠及乾旱環境仍然長得茂盛，甚至會將有毒氣體吸走，所以在路邊種夾竹桃可以吸走廢氣及美化環境。

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責任編輯：羅嘉欣