【痛失愛兒】臨終前躺浴室門外靜候媽媽　4歲兒子癌逝3年只餘下睹物思人

▲ 美國一名媽媽的愛兒於3年前癌逝，她分享愛兒在人生最後日子的點滴。

失去子女的傷痛不足為外人道，也不是經過年月就能治癒。美國一名媽媽的愛兒於3年前癌逝，她在兒子離世後發文，分享愛兒在人生最後日子的點滴，包括臨終前躺在浴室門外靜候媽媽，現在她只能睹物思人。

綜合外媒報道，Ruth Scully來自美國馬里蘭州，她的兒子Nolan於2015年確診患上橫紋肌肉瘤，這是一種罕見的癌症。Nolan最終於2017年2月去世，享年4歲。Ruth一直想記錄兒子的最後日子，直至他癌逝兩個月後，她終於在Facebook分享了。

在天堂等待媽媽

她透露自己看著兒子面對病魔，作為母親的痛苦。她指Nolan與癌魔抗爭一年多後，獲醫生告知已時日無多，Nolan在接下來的日子大部分時間都是睡著。

▲ 媽媽Ruth分享與愛兒一起的最後日子。（相片來源︰NolanStrong fb）

Ruth決定收拾好他的東西，從醫院帶他回家住一晚。兒子回家後，媽媽一直陪伴著他，他們一起躺在床上，Nolan說出他想要的葬禮方式，甚至寫下他離開前想要被人們記住的東西。 以下是母子一段深情對話︰

媽媽：寶貝，你現在很難受對嗎？

兒子：是的，媽媽。

媽媽：癌症太可惡了，你以後不用和它戰鬥了！

兒子：不用？我會為了你，和癌症戰鬥的！

媽媽：不，寶貝！媽媽是做甚麼的？

兒子：媽媽是保護我的！

媽媽：沒錯，但媽媽不能保護你了，天堂卻可以保護你！

兒子：那我會在天堂玩，直至你來到為止。

媽媽：媽媽一定會來！

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離世前奇蹟發生

即使媽媽離開他一會兒到浴室快速洗澡，他亦躺在浴室門外靜候媽媽。他當時已閉上了眼睛，進入了深沉的睡眠，來到生命的盡頭。

▲ 兒子離世前後的對比照，令人心酸。（相片來源︰NolanStrong fb）

當Ruth打開浴室門時，家人的眼中都含著淚水看著她，並表示「他睡著了，甚麼都感覺不到。」她把兒子抱上床，將手放在他臉上，此時奇蹟發生了。

我的天使深吸了一口氣，睜開眼睛，對我微笑，說『我愛你媽媽』。

Nolan在當晚去世，媽媽在他的耳旁唱出「你是我的陽光」。兒子臨終前躺在浴室門外靜候媽媽的畫面被拍攝下來，其後Ruth把兒子離開後，浴室門外空無一人的照片來個對比，感動了無數人。照片透露了媽媽睹物思人的難受，她寫道「現在我很害怕去洗澡」，

現在只剩下一張空的地毯，曾經有一個漂亮完美的小男孩，躺在那裡等待他的媽媽。

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責任編輯︰駱秀玲