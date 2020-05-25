【外傭中介黑店】違反守則濫收佣金或無牌經營　勞工處公布28間外傭中介黑名單

▲ 近年外傭中介公司投訴愈來愈多，勞工處最近更新了28間中介公司黑名單。

很多香港在職爸媽工作繁忙，需要聘請外傭幫手照顧孩子或長輩，惟外傭及中介公司質素參差，致投訴個案大增。勞工處早前更新了28間外傭中介黑名單，包括9間曾因濫收佣金或無牌經營而被定罪，另有19間因違反守則而被書面警告。

《勞工處》網頁列出的28間外傭中介黑名單當中，包括中介公司名稱、地址、發出書面警告的日期或定罪日期，以及發出書面警告的原因或罪行性質，方便僱主參考。

無牌經營及濫收佣金被定罪

9間在去年和今年曾被定罪的中介公司，有3間無牌經營、6間濫收求職者佣金。

而19間曾收書面警告的中介公司中，位於屯門的萬得僱傭中心違反7項守則最多，包括︰未有與求職者簽訂服務協議及未有在與求職者簽訂的服務協議內包括所有指定項目、未有在發給求職者的付款收據中包括所有指定項目、未有保存與求職者及其僱主之間事務往來的紀錄等。該中介公司於2020年1月13日收到書面警告。

28間外傭中介完整黑名單，即睇【下一頁】

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責任編輯︰林綺玲