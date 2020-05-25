【經典回憶】劉玉翠患精緒病濕疹受困擾多年　入行30年改名背後藏感人原因

▲ 劉玉翠現時已改名劉喬方。

90年代曾演出TVB《天龍八部》（97年）及《鹿鼎記》（98年）的劉玉翠，昨晚現身《流行經典50年》演唱梅艷芳名曲《胭脂扣》，勾起劇迷不少回憶。入行30年的劉玉翠，現已改名為劉喬方，她透露改名希望轉運，背後卻有有一個感人理由。

劉玉翠早在80年代便入行，出道首部電影便是夥拍張艾嘉演《廟街皇后》，更憑戲中悲情舞女角色，勇奪香港電影金像獎最佳女配角和最佳新人獎。

▲ 久違的劉玉翠演唱《胭脂扣》。（取自微博）

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演藝學院畢業的劉玉翠多才多藝，除演戲外亦曾推出唱片。90年代劉玉翠加入TVB，演出例如在《天龍八部》中飾演冷血的阿紫，《鹿鼎記》中飾演的嬌生慣養的建寧公主，《西遊記》中飾演的蜘蛛精恩恩，都深入民心。

可是劉玉翠多在03年原來曾經患上情緒病，緣始工作時受情緒緊張影響，更因而患上濕疹，皮膚痕癢難當，遍尋中、西醫，病情反覆復發，更令身體內分泌失調。

▲ 在李若彤主演的《天龍八部》，劉玉翠演阿紫。

自言「藥煲」的她，有感至今仍常要帶藥出門，早前便決定改名為劉喬方，她表示改名是為身體好，對家人以至大家都好，她稱：「由細到大，幾歲開始食藥，中醫、西醫的藥都食過，身體確是差，希望改名後各方面都進步。」

她還稱舊名對家人也有影響，希望改善自己和家人健康，當作送給自己入行30年的禮物。

▲ 劉玉翠跟陳安琪、陳少霞、鄺文珣及梁小冰曾合演《鹿鼎記》。（取自微博）

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另外，已經53歲的劉玉翠，據知有一固定男友，二人已經交往了超過20年的時間，但是劉玉翠跟男友未有沒有結婚的打算。

▲ 注重健康的劉玉翠，常夥伴好友如米雪行山。（取自微博）

劉玉翠曾表示，覺得婚姻並不是幸福，反而是一種束縛，兩個人只要在一起快樂已足夠，故樂於享受二人世界。

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