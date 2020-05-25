【日本疫情】日本「全面解禁」疫情放緩　擬向抗疫醫護每人派20萬日圓

▲ 厚生勞動省表示，計劃向抗疫前線的醫護人員每人發放20萬日圓（約1.44萬港元）慰勞金。

日本的新冠肺炎疫情持續放緩，首相安倍晉三今日（25日）已宣布全國解除「緊急事態宣言」。厚生勞動省亦表示，計劃向抗疫前線的醫護人員每人發放20萬日圓（約1.44萬港元）慰勞金。

據日媒NHK報道，厚勞省將針對實際收治新冠肺炎患者的醫療機構，向其醫護人員提供每人20萬日圓慰勞金。而針對未實際接收患者、但保留病床位的醫療機構，厚勞省亦正研議是否向機構內的醫護人員，提供每人10萬日圓（約7200港元）慰勞金。

除醫療機構外，日本朝野兩黨都指出，養老院一類的看護機構中，致力於保護年長者免於疫情感染的看護設施員工風險也不亞於一線醫護，皆表態認為應支付慰勞金。有鑑於此，厚勞省也將針對是否將其納入慰勞金補貼對象一事進行商討。

針對人力方面，厚勞省也將調整深切治療部治療重症患者的診療報酬，預計將調整為平均數字的3倍，以應對醫療機構因防疫作業而須增加的人力成本等。此外，安倍晉三今天宣布解除東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣及北海道5都道縣「緊急事態宣言」，至此日本已「全境解禁」，各地將分階段放寬「外出自肅」（避免外出）及「停業籲請」等生活限制。

日本過去幾月受到疫情影響，4月7日及16日分2波公布「緊急事態宣言」，境內47個都道府縣都是實施對象，期限到5月31日止。但由於疫情趨緩，日前已先分2波解除「緊急事態宣言」，到今天確定「全境解禁」。據資料顯示，日本目前的確診個案逾1.6萬宗，死亡人數為820人。

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責任編輯：王俊賢