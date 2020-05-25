中大研究指甲醇氧化反應不受水蒸氣影響　為大氣變化預測提供更準確計算方法

▲ 中大工程學院研究揭示水蒸氣在甲醇大氣化學反應擔任的角色，提供更準確預測大氣反應的計算方法。（經濟日報資料圖片）

中大研究團隊透過高水平的量子化學計算方法揭示，水蒸氣在某些重要大氣化學反應中的角色提供了確實答案，令空氣污染及大氣變化的預測更為準確及可靠。研究成果已發表於學術期刊《應用化學》(Angewandte Chemie-International Edition)。

人們對水蒸氣在甲醇大氣化學反應所擔任的角色一直存疑。中大工程學院團隊與美國明尼蘇達大學的團隊合作，採用高精度的量子化學方法並結合變分過渡態理論，研究甲醇、羥基自由基和水蒸氣之間的相互反應，研究團隊透過仔細考慮該反應體系非諧振效應、反應路徑變分效應以及低溫量子隧穿效應，計算出該三分子體系於熱力學溫度200到400凱氏度的速率系數，從而確定大氣中水蒸氣對甲醇和羥基自由基反應的催化作用僅是微不足道，意味甲醇的氧化反應不會受水蒸氣所影響。

負責研究的中大工程學院教授任偉表示：

是次研究通過理論方法闡明了水蒸氣是否影響甲醇大氣化學反應這一長期存在的疑問，對預測大氣反應開拓了一個全新的方向，並有望在應用層面結合高靈敏度的微量氣體精密測量技術，更快捷、更準確地預測空氣污染，繼而提出預警，讓相關企業或部門推行預防措施。

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記者：陳曉瑩