【居屋2019】房署明天邀1千綠表家庭戶揀樓　配額尚餘約220多個

▲ 居屋2019仍在進行揀樓程序，可供出售的項目屬280呎至320呎的細單位為主。（資料圖片）

居屋2019正在進行揀樓程序，至今已售出4,183個單位。房委會今（25日）公布，明天將邀請1,000個綠表家庭戶揀樓，料可供綠表家庭申購的配額，尚餘約220多個。至於白表家庭配額，房委會早前宣布已經用盡。

房委會昨日邀請700組綠表家庭出席揀樓，最終全日111名準業主到場，一共賣出33個單位。今期居屋自去年12月9日起開始揀樓，至今共有4,183個單位成交，當中綠表2,006個及白表2,177個。出售的單位包括尚文苑11伙、雍明苑11伙、錦暉苑7伙、旭禾苑4伙。

今期居屋推售單位4,904伙，倘扣除一人家庭配額500個，以及50個重建戶已獲絕對優先資格購買居屋後，即最新綠表其他家庭配額尚餘約220個。

房委會委員招國偉相信，隨著愈來愈多綠表家庭戶獲邀出席揀樓，料有關配額將於短期內用盡。

這期居屋有6個屋苑，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，售價由155.5萬至529萬元不等。而冠德苑、凱德苑所有單位，早前已售罄。

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記者：吳卓峰