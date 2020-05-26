浸大中醫學生推出中醫食療菜譜手機應用程式　曾助親戚改善脫髮問題

▲ 浸大四名中醫系學生最近開發了一個手機應用程式「Foodmula」，用家可以此應用程式評估自身體質，並獲提供根據自己體質的中醫食療建議。(浸大提供圖片)

中醫食療着重飲食對人體保健和防治疾病的作用。浸大四名中醫系學生最近開發了一個手機應用程式「Foodmula」，用家以此應用程式評估自身體質，並獲提供根據自己體質的中醫食療建議，現已有逾270款食譜﹔此外，用家亦可以利用程式中的「食材計算機」，計算菜式使用的食材是否適合自己的體質，從而改進自己的飲食習慣。

手機應用程式「Foodmula」在今年4月推出，至今獲下載約700次，約77%用家為女性，並以年輕用家為主，86%用家為18至34歲。團隊指，體質分為平和質、陽虛質、陰虛質、氣虛質、氣鬱質、痰濕質、濕熱質、血瘀質和特稟質，是一種在成長、發育過程中形成的人體個性特徵，中醫會因應病人的體質為對方調養身體。

「Foodmula」的體質評估參考《中醫體質分類與判定》，並因應地區性調整。用家可透過程式自行完成體質測試，包括挑選與自己最近似的嘴唇顏色、面色、舌苔，並形容胸、腹、背部和四肢的狀況等，以測出主體質及副體質，從而向用家建議合宜食譜及食材。現時提供甜品、小食、茶療、湯水、飯、麪、小菜等逾270款食譜，並每周更新食譜。

團隊成員李曉殷的親戚曾出現脫髮問題，她解釋，多數人覺得脫髮是因為腎虛，便不斷吃補腎如芝麻等食物，但親戚經過應用程式的檢查後，發現她主要是因為工作壓力大，睡眠及胃口不佳，是肝鬱脾虛而導致，故補腎並沒有作用。其後她調節好生活，根據體質（主體質為氣鬱質，副體質為痰濕質、氣虛質）去吃適合的食物，便有大大改善，例如氣鬱質可以選擇玫瑰、金橘、山楂等；痰濕則用薏米、紅豆等；而氣虛可以選擇黃豆、雞肉等。

團隊計劃下一階段計劃增設「養生AI」功能，透過人工智能技術，與用家進行簡單諮詢，根據用家的體質度身訂造養生計劃，例如透過用家電話內置的記錄步數、熒幕使用時間及睡眠時間等功能，提醒用家調節生活方式；亦正計劃與提供訂購食材服務（餸菜包）的社企合作，讓用家訂購個人化的中醫食療食材。

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記者：洪芷晴