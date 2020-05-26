【戲院翻新】Premiere Elements全新巨幕+THX視聽享受　憑票尾可享買一送一優惠【附三大優惠詳情】

▲ 新裝修後的Premiere Elements戲院具有全港獨有的影廳。（相片由戲院提供）

限聚令放寬，各位戲迷終於可以到戲院了！位於圓方新裝修後的Premiere Elements戲院，設有12個全4K影廳，當中包括2個全港獨有的CGS 4K激光巨幕影廳及THX原音聲效認證影廳；3個ATMOS環迴立體聲影廳及1個歐陸風格設計的VIP貴賓廳，讓大家睇戲的體驗更上一層樓！

CGS 4K激光巨幕影廳

▲ CGS Laser巨幕影廳（王芷瑩攝）

CGS Laser巨幕影廳配備ATMOS音響，先進的4K激光數碼雙機放映及ProX™圖像優化系統，提供超高亮度的畫質及呈現更為廣濶的色域空間，令觀眾身臨其境，體驗全新的光影震撼！

CGS THX Ultimate影廳

▲ CGS THX Ultimate影廳（相片由戲院提供）

CGS THX Ultimate影廳也採用了CGS巨幕4K放映核心技術，畫面色彩更為鮮亮、通透，視覺效果更極致。另外，這影廳有THX認證作為聲學標準，透過「聲學還原」，把電影細緻的聲音還原，滿足觀眾全面的聽覺享受。

VIP影廳

▲ 座椅設有電動伸展腳踏。（王芷瑩攝）

VIP影廳設有歐陸時尚設計的休息廳及獨立洗手間，提供23位寬敞舒適的豪華真皮貴賓梳化座，有服務專員協助貴賓於入場前隨時下單享受美食服務，氣派奢華。

戲院美食

Premiere Elements除了有小賣部售賣汽水及爆谷等小食，並推出4款特危港式小吃。

▲ 爆谷、香烤墨丸、單骨炸雞、芝士粟米釀雞翼、芝士鱈魚餅（王芷瑩攝）

戲院亦與Chiba餐廳合作，提供多款歐陸特色小食。

▲ Chiba Premiere 餐飲專區提供的美食。（王芷瑩攝）

優惠一：票尾買一送一

憑百老匯院線旗下戲院之任何電影票尾，於優惠期（2020年6月1日至8月31日）內到Premiere Elements購買正價戲票時可享買一送一優惠。

優惠二：享2小時免費泊車

顧客憑Premiere Elements即日電影戲票2張，即可享圓方商場2小時免費泊車優惠。

優惠三：週日親子電影買細送大

Premiere Elements戲院將會9月起在周日定期播放親子片，包括《彼得兔》（Peter Rabbit）、《憤怒鳥大電影》（The Angry Birds Movie）、《大偵探福爾摩斯：逃獄大追捕》等。並特別推出「買細送大」優惠，只要買小童戲票一張，家長即可免費攜同小童一同觀看。

票價：

成人 小童／學生 長者 星期二（公眾假期除外） 早場 2D（1-4院、6-12院） $110 $90 $70 $90 $60 3D（1-4院、6-12院） $140 $110 $105 $110 $70 2D（VIP院） $260 -- $240 -- -- 3D（VIP院） $270 -- $250 -- --

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記者：王芷瑩