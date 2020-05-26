【戲院翻新】Premiere Elements全新巨幕+THX視聽享受 憑票尾可享買一送一優惠【附三大優惠詳情】
限聚令放寬，各位戲迷終於可以到戲院了！位於圓方新裝修後的Premiere Elements戲院，設有12個全4K影廳，當中包括2個全港獨有的CGS 4K激光巨幕影廳及THX原音聲效認證影廳；3個ATMOS環迴立體聲影廳及1個歐陸風格設計的VIP貴賓廳，讓大家睇戲的體驗更上一層樓！
CGS 4K激光巨幕影廳
CGS Laser巨幕影廳配備ATMOS音響，先進的4K激光數碼雙機放映及ProX™圖像優化系統，提供超高亮度的畫質及呈現更為廣濶的色域空間，令觀眾身臨其境，體驗全新的光影震撼！
CGS THX Ultimate影廳
CGS THX Ultimate影廳也採用了CGS巨幕4K放映核心技術，畫面色彩更為鮮亮、通透，視覺效果更極致。另外，這影廳有THX認證作為聲學標準，透過「聲學還原」，把電影細緻的聲音還原，滿足觀眾全面的聽覺享受。
VIP影廳
VIP影廳設有歐陸時尚設計的休息廳及獨立洗手間，提供23位寬敞舒適的豪華真皮貴賓梳化座，有服務專員協助貴賓於入場前隨時下單享受美食服務，氣派奢華。
戲院美食
Premiere Elements除了有小賣部售賣汽水及爆谷等小食，並推出4款特危港式小吃。
戲院亦與Chiba餐廳合作，提供多款歐陸特色小食。
優惠一：票尾買一送一
憑百老匯院線旗下戲院之任何電影票尾，於優惠期（2020年6月1日至8月31日）內到Premiere Elements購買正價戲票時可享買一送一優惠。
優惠二：享2小時免費泊車
顧客憑Premiere Elements即日電影戲票2張，即可享圓方商場2小時免費泊車優惠。
優惠三：週日親子電影買細送大
Premiere Elements戲院將會9月起在周日定期播放親子片，包括《彼得兔》（Peter Rabbit）、《憤怒鳥大電影》（The Angry Birds Movie）、《大偵探福爾摩斯：逃獄大追捕》等。並特別推出「買細送大」優惠，只要買小童戲票一張，家長即可免費攜同小童一同觀看。
票價：
|成人
|小童／學生
|長者
|星期二（公眾假期除外）
|早場
|2D（1-4院、6-12院）
|$110
|$90
|$70
|$90
|$60
|3D（1-4院、6-12院）
|$140
|$110
|$105
|$110
|$70
|2D（VIP院）
|$260
|--
|$240
|--
|--
|3D（VIP院）
|$270
|--
|$250
|--
|--
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記者：王芷瑩