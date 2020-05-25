【Netflix劇】《非人辦公室》前曼聯球星簡東拿主演　失業中年怒火反擊無良高層

▲ 53歲的前足球明星簡東拿，97年掛靴後轉投演藝事業，於《非人辦公室》由頭帶到尾，演技受讚賞。（劇照）

近日於Netflix上架全數6集的《非人辦公室》（Inhuman Resources），是一齣關於中年失業漢報復無良巨企的法國劇集，在法國電視台播映時廣受談論，皆因改編自小說的《非人辦公室》故事局中有局，而劇中男主角還是90年代的曼聯名將、以超凡球技及壞脾氣聞名，有奧脫福大帝之稱的簡東拿（Eric Cantona）。

法國製作的迷你劇《非人辦公室》，共6集、每集約50分鐘，是一齣追看度高的驚險懸疑劇集，單是前設已相當引人入勝。

劇集開首便是身處在彷彿是獄中的男主角Alain，對着鏡頭憶述失業6年來的連串艱辛經歷。他曾經在中型公司當了20多年人事部主管，但經濟大環境差，公司高層決定裁員時，他這種中年中高層員工往往首當其衝。他自言失業6年了，而他今年57歲。

▲ Alain失業6年未能重返職場，為了得到企業聘用，他參加面試前求助黑客朋友了解行政人員的背景。（劇照）

模擬挾持人質

Alain與妻子居於巴黎，長女已嫁人並懷孕、幼女則初出茅廬從事法律工作。失業6年來，Alain不停搵相關工作，但年過50歲根本無人請，由於仍有供樓負擔，單靠太太的收入也不足以生活，所以本是管理層的他也惟有馬死落地行，在汽車維修公司工作，以賺取微薄收入。

一天，太太留意到一間歐洲航天工程製造商招聘HR人員，Alain應徵並入選，但他要過第二關，那就是參加一個角色扮演遊戲。事緣該公司高層正準備把部分業務全自動化，工廠裁員逾千人，因而希望選出一位行政人員來推行此艱巨任務。

▲ 劇集改編自Pierre Lemaitre的小說《高層黑幕》，控訴無良企業，為失業中年發聲。（劇照）

為了測試行政人員的抗壓能力，有人便獻計安排一次模擬的挾持人質事件，藉此測試旗下4名行政人員面對危機的表現，以及對公司的忠誠度。而Alain及另一位跟他爭奪職位者，就負責指揮蒙面人審問一班被挾持的行政人員，並由該公司的總裁在背後觀察及評估Alain的能力。

傳奇球星角色火爆

Alain其實不清楚該企業背後的盤算，也覺得要參與一場模擬的挾持人質事件有點荒誕，但為了得到一份可養家的工作，他遂決定接受這個奇怪的招聘試煉。

Alain還專誠請兩名朋友幫忙部署，他們一個有當黑客經驗，助他事前掌握4位行政人員的背景；另一位則是前警員，教他在挾持人質情況下要注意的事。究竟窮途末路的Alain有何計劃？此劇前3集以模擬挾持人質為重心，劇情緊張；後3集則轉換了場景，揭開如何局中有局。

▲ 第4集開始，講主角Alain獄中生活。（劇照）

90年代傳奇球星簡東拿，自從31歲在曼聯退役後，便轉向演藝界發展，拍過好些電影，包括客串英國勵志片《尋找簡東拿》（Looking for Eric）。這齣劇他則由頭帶到尾，角色甚有發揮空間，事實是失業中年怒漢的人物設計，也充分利用他在足球壇時的壞孩子形象，性格火爆、行為粗暴，也為他往後的驚天計劃埋下伏綫。