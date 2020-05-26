【環保爸爸】用衣夾砌出機械人受網民熱捧　港爸為廢物塑造第二生命：兒子由玩具買家變設計師

▲ 港爸麥偉林（Norman）經常以廢物製作玩具及樂器，兩名兒子更受他薰陶一起動手做。

如果你有上Facebook的，可能會見過一個衣夾機械人，還引起網上熱話，其實是港爸麥偉林（Norman)的作品。他經常以廢物製作玩具及樂器，兩名兒子更受他薰陶一起動手做。

這位環保爸爸自言，小兄弟身份由玩具買家變成設計師，除學懂珍惜外，更提升他們解決困難的能力、創作力等等，充滿教育意義。

▲ 最近令環保爸爸Norman紅起來的，便是這個被網民瘋傳的「衣夾機械人」。(被訪者提供)

Norman原本是一位玩具設計師，更一做便十幾年，由於Norman性格像大細路，故此工作得非常起勁，他說：「玩具設計同其他設計不同，如果你做眼鏡，設計來來去去也是一副眼鏡，但做玩具就有很有變化，可做玩具廚房、玩具車、玩具電子琴等，所有跟『玩』有關係的都得，非常有趣。」

回想從前，Norman因工作關係，兩個兒子(8歲的籽朗、6歲的籽陶 )的玩具從來不缺，高峰時兩個仔的玩具車平排放在地上，佔去屋企大廳的四分之一位置，而且更愈買愈多。

Norman說：

以前逢周六我們一家會去玩具店，每次兩兄弟都一人買一件，每件都要百幾二百元，每星期就花上幾百元，一個月花費千多元。

三父子都是無玩具不歡，但最終令三人走上製作環保玩具之路，原來是無心插柳的。「兩個仔經常玩車，但玩完都不收拾，地上滿是汽車，當時我見屋企有兩個鞋盒，便做了一個兩層高的停車場，希望他們把車『泊』入去。」

▲ Norman曾試過誤拋了一件兒子心愛的配件，原來是一個發射器的零件，所以現在每拋一件垃圾，都會問過兩兄弟。(黃建輝攝)

果然，兩兄弟一見停車場覺得很新奇，十分合作「泊車」，當時只有4歲的哥哥在停車場旁邊，還放上花樽作為高樓大廈，打造成一個城市。「我很覺得很神奇，原來不用買回來的玩具，就是一個用廢物做的環保玩具都有教育作用，這給了我很大的啟示。」

▲ 這個用鞋盒做的停車場，令Norman開始做環保玩具。(被訪者提供)

最難忘做彈珠機

從此，三父子的生活開始出現變化，「我們收集紙張、紙皮、廁紙筒、罐頭及紅酒箱等家居棄用的物品，慢慢製作不同的玩具。」

當然身為玩具設計師的Norman腦海中有很多idea，但決定要讓兒子多動腦筋。

逢周六我們一樣會去玩具店，但就用相機拍下心儀的玩具，然後回家拿著照片商量用甚麼廢物製造。兩兄弟從此不再是玩具買家，已變成了設計師。

▲ 這個電車是用一個午餐肉罐頭的罐製成，十分精美。(被訪者提供)

三人的作品眾多，有用罐頭罐做的小電車、衣夾及牙籤做的汽車、衣架做的弓箭等等。由於Norman喜歡音樂，亦有製作不同的環保樂器，如用餅乾罐做結他、洗潔精桶做拇指琴、紙筒做洞簫等等，全部都可彈奏得到。

講到最難忘的作品，Norman說是一部彈珠機，「有次我們去台灣旅行，見到一部大家心儀的彈珠機，但因體積大、價錢又貴，於是我們沒有買，回港後就決定自己做。」

Norman用了裝修剩餘的木板及木條做材料，「當時兩兄弟都是初學做環保玩具，主要負責剪剪貼貼的簡單工作，彈珠機都算是大工程，我本想hea住慢慢做，但怎知有一晚當我看電視時，聽到一些木板聲，發現當時只有6歲的哥哥竟手揸螺絲批，把螺絲扭進木板內，正製作彈珠機的外圍，我被他的決心感動了，於是我即時加入，4歲的弟弟則負責唧溶膠槍，大家夾手夾腳很快便完成，更很有成功感。」

▲ 三父子最難忘的環保玩具，便是這部彈珠機。(被訪者提供)

兄弟性格有所改變

做了環保玩物大約兩年多﹐Norman說兩兄弟對玩具的「態度」有很大的變化，「以前買回來的玩具，玩兩、三日便被打入冷宮，但現在的玩具是自己做，便不斷重覆玩，更會珍而重之，就算玩到爛了，會拆出一些有用的材料，如膠、木等，放在回收箱內下次再用，不會浪費。」

不只對玩具的態度，就是性格上也有很大轉變，「當他們面對朋友或同學介紹自己的作品時，會講玩具特色及如何做等等，正好訓練他們的presentation skills，更增加自信心。」

▲ Norman用吃剩的罐頭罐造成一組鼓、洗潔精桶做拇指琴，果然夠環保。(黃建輝攝)

其次，兩兄弟解決問題的能力，也很大的進步，「雖然我家有很多環保材料，但就很少有繩，有次他們拿著一條繩，原來是取自搖搖﹐在我心目中這只是普通的一條搖搖繩，原來他們想用來做升降機的大纜，還會研究長度、粗幼、韌度、比例大小及顏色等等﹐這時一個觀察力的訓練，有助他們解決疑難。」

Norman說他們更學識了多角度的思維，「兩兄弟叫把飯盒洗乾淨後，把它製作成一個兩層高的建築物，再放上一粒珠，把飯盒搖動，讓珠遊走地面及地窖，概念很簡單，但卻成為他們的新玩具。其實在他們腦內有很多千奇百怪的想法，創意無限。」

▲ Norman定期舉辦不同的工作坊，但因疫情期間停辦，待日後情況好轉便會重開。(被訪者提供)

小兄弟的轉變中，最令Norman開心是他們的愛心行為。「早前我們跟教會朋友一起做義工，探訪一些身體有障礙的學童，當時我把環保小結他放在一個小朋友枱上，但見他沒有反應，我問他為何不玩，他說自己只有一隻手可郁動，所以彈不到，當時我很痛心。」

哥哥把這一切看在眼裡，回家後便用電腦編寫可以用單手奏的音樂程式，可用於這結他上，最終讓這位學童可彈奏結他。「哥哥年紀輕輕已有理同心，令我相當感動。」

記者：招美寶