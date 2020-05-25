【新冠肺炎】調查指逾6成受訪學生停課期間難專注網上學習　憂復課後難追進度

▲ 網上學習是停課期間的日常。（經濟日報資料圖片）

全港中小學復課在即，一項調查發現，近半數受訪學生在網上學習時，未能掌握授課內容及功課；接近三分之一的受訪學生有「很多」逾期未交的功課，使他們在復課後，難以追上功課；另有一半受訪學生表示希望補習及延期考試，以便在復課後跟上學習進度。

就讀中四的Christy認為，在家裡上課比在學校上課壓力大，除了功課更多外，亦沒有合適的教學資源支援網上學習；另一名中五學生Michael則覺得網上學習期間，較少機會抄寫筆記，難以幫助記憶，導致學習情況未如理想。

香港救助兒童會今年5月以網上問卷形式，成功訪問了274名學生，當中超過8成為中學生，以了解學生在疫情停課期間遇到的學習困難及其身心狀況。絡結果顯示，超過66%受訪學生在網上學習時，難以專注，超過三分一表示在停課期間，只學習到「很少」，甚至「沒有學到」知識，反映學生在網上學習時遇到的困難及焦慮。

當被問及如何可以改善在家學習時，66%學生認為，老師及學校應該「營造一個互動且有趣味的學習氣氛」；近7成高中學生希望「課堂後教師上載錄影記錄到學習平台」，以便可以隨時重溫。

▲ 全港中小學復課在即。（經濟日報資料圖片）

此外，調查指出，近半學生感到自己的憂慮，較新冠肺炎疫情前有所增加；三分之一學生表示在家裡感到有壓力及焦慮，其中很多擔心受疫情影響，以及難以與家人相處。受訪學生亦表示在停課期間感到不開心，主要因為他們少跟朋友見面﹑長時間留在家中而悶悶不樂，生活變得沒有規律，以及想念校園生活等。

香港救助兒童會總幹事司徒恩表示，網上教學對於很多學生來說，一點都不容易，尤其是來自低收入家庭，以及有特殊學習需要的兒童，團體必須與學校和政府加強合作，加深了解來自不同背景的學生所面對的挑戰，以針對所需提供支援，讓學生能夠跟上學習進度，並照顧到他們在情緒方面的需要。

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記者：陳曉瑩