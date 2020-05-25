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保就業計畫反應熱烈　首日截至傍晚6時接約6.8萬宗申請

社會 20:37 2020/05/25

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

「保就業」計劃截至傍晚收6.8萬份申請。(黃傑偉攝)

政府推出逾800億元「保就業」計劃，向企業提供一半工資補貼，計劃於今日（25日）開放接受申請，僱主及自僱人士最快可於6月下旬收到資助。政府指，截至今日傍晚6時，共收到超過41,000名僱主及約27,000名自僱人士的申請，而申請專用網頁於今早7時開始啟用，整日運作暢順。

合資格的僱主和自僱人士可於六月十四日（星期日）晚上十一時五十九分前，透過「保就業」計劃專用網站（www.ess.gov.hk）提交第一期工資補貼的申請。

政府指，鼓勵業務受到疫情打擊的僱主充分利用「保就業」計劃提供的工資補貼，以保留原本可能會被遣散的僱員，並向正放無薪假的僱員支付薪金；為盡快完成申請和隨後的審核程序，申請人在網上填寫申請表前，應先參閱各申請守則及條款，並預備所需的資料和文件，以確保所提交的資料完全符合申請要求。

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責任編輯：蘇文軒

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