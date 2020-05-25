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【DSE2020】旅遊與款待科2人因病缺席　最後一科筆試完成考評局感謝學校及考生配合

社會 20:42 2020/05/25

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2020年中學文憑試（DSE）筆試旅遊與款待科今日（25日）舉行。（資料圖片）

2020年中學文憑試（DSE）最後一科筆試旅遊與款待科今日（25日）舉行，有約3,630名考生報考，共設有22個禮堂試場及50個特別試場，共有3人因病缺席或因身體不適而提早離場。

考評局表示，截至今日下午3時，有2名考生向公開考試資訊中心報告因生病而不能出席今日的考試，1名考生因身體不適而在考試期間離開試場，沒有考生因發燒或出現急性呼吸道感染徵狀而不獲准進入試場。

【DSE歷史科】爭議試題近4成考生回答「利多於弊」　考評局初步認為有考生或被資料誤導

今日是今屆文憑試筆試最後一日，標誌著24科甲類科目筆試結束，考評局感謝所有試場學校、教師、學校及考生的支持和配合，尤其為配合拉闊考生座位距離的安排，試場學校額外撥出共約3,100個課室作試場，並委派更多老師出任課室監考員，令今年文憑試在新冠肺炎疫情下有序地舉行。

考評局指，接下來有約1,000名體育科考生仍需參加實習考試，包括球類運動的個人技術考核及體適能考核，將分別於6月6至7日及13至14日舉行，另有10多名音樂科考生將於6月1日參加實習考試。局方稍後會向考生講解考試的防疫措施與安排。

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責任編輯：馮琪雅

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