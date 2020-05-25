【第二家園】移居馬來西亞門檻相對較低　港人夫婦定居大馬慶幸女兒不必再爭起跑線

▲ Andy與Kelly帶著兩個女兒，四年前移居馬來西亞，一家人享受當地快樂的生活。

本港近期再掀移民潮，然而英美澳紐等地的移民門檻相對較高，令不少港人為之卻步。不過，馬來西亞的「第二家園」計劃（MM2H）就容許外國人只需以50萬馬幣或以上（約100萬港元）流動資產證明等條件，就可以長達10年的居留簽證居住在馬來西亞，且可無限續簽，吸引港人注目。當中，於5年前領着一家四口移居馬來西亞的陳頌豪（Andy）早前接受TOPick訪問時指，現在一家人都享受當地快樂的生活，夫婦同感親子時間比以往多。

馬來西亞「第二家園」計劃申請條件

21至49歲申請者需要有50萬馬幣或以上（約100萬港元）流動資產證明，每月收入須1萬馬幣或以上（約2萬港元）。

50歲以上申請者需有35萬馬幣或以上（約70萬港元）流動資產證明，每月收入須1萬馬幣或以上（約2萬港元）。

申請流程

【申請良民證】

任何人如欲申請移民，多要提交俗稱「良民證」的「無犯罪紀錄證明書」，Larry表示，自己透過代理公司代辦相關申請。

填妥申請表格後，代理公司先向馬來西亞領事館提交申請，馬來西亞領事館會在10至14個工作天內發出信件，Larry可以相關信件到灣仔警察總部辦理手續，約1個月後警方會把良民證直接寄予馬來西亞領事館。

【提交所需文件】

辦妥良民證後，申請人需要提交以下文件：

1) 護照

2) 護照尺寸照片

3) 個人簡歷表：列出教育背景及工作經驗

4) 良民證

5) 收入證明：MM2H要求申請人需要有每個月超過1萬馬幣（約1.8萬港元）收入，可提供最新3個月的糧單／退休金文件證明／租金合約／投資文件等

6) 銀行月結單正本：提供最新3個月的銀行月結單，以證明每月的薪金入賬及最後餘額，需與糧單相符

7) 在職證明正本：信件內容需顯示最新3個月的薪金，並有公司蓋章

8) 資產證明：MM2H要求50歲以下申請人，需有50萬馬幣（約93萬港元）資產，申請人需提供最少6個月的銀行月結單現金存款證明或定期存款

9) 結婚證及出生證明文件（如果已婚及有子女）

【政府部門審核】

提交文件後，就可以到馬來西亞領事館作出申請，由第二家園政府部門負責審批。一般而言，只要符合要求，交齊文件，都會獲准批核。

▲ 每逢放假，Andy一家就會四處旅遊，去過新山、馬六甲、檳城、怡保、熱浪島（夏日麼麼茶島）、浮羅交怡等地。（受訪者提供相片）

國際學校一年學費4萬

而一對港人夫婦陳頌豪（Andy）與太太陳嘉利（Kelly）早在4年前便為了兩名女兒，決定舉家移居馬來西亞。Kelly當時有感「香港教育制度令孩子辛苦」，適逢當時Andy的一位同事嫁到馬來西亞，令他們萌生移居當地的想法，也實地到當地考察居住環境及學校概況。

移居馬來西亞之前，他們只到過當地旅遊一、兩次，但為了讓女兒避開香港的壓力，一家四口決定向吉隆坡出發。兩名女兒於吉隆坡的國際學校Noble International School讀書，雖不及大型國際學校有眾多設施，但勝在學費實惠兼有質素保證。大女兒就讀小四，一年學費約2萬馬幣（約4萬港元），而且入讀當地國際學校不必購買債券，家長可慳一筆。

女兒所讀的國際學校以英語教學，一周四日有華語課，對未來升讀海外或本地大學都有幫助。Kelly分享如家長有意安排子女入讀該校，最好在小一或小二，小三或以後需參與入學試，繳付1,000港元費用。入學試考英文作文、英文IQ題，並提供一本英文書讓小朋友讀，過程要以英語流利對答。

澳洲蒙納士大學（Monash University）及英國諾丁漢大學（University of Nottingham）在吉隆坡設有分校，學生可選擇於吉隆坡完成三年制課程，或其中部分時間到當地修讀，而獲取澳洲或英國畢業證書。不過，海外升學學費高昂，以Nottingham為例，在英國一年學費為2萬英鎊（約20萬港元），於馬來西亞讀則僅2萬馬幣（約4萬港元）。

Andy慶幸女兒在這裡不必鬥起跑線，學校少功課，沒讀書壓力。

每日大約兩版功課，15分鐘完成，放學後可以去游水、踩單車、騎馬。

▲ Andy在朋友介紹下，認識了當地榴槤園園主，並開始銷售貓山王。（受訪者提供相片）

消費低於香港一半價錢

Andy於香港任職歐洲長線團領隊，現時仍有兼職帶團，移居當地後，更開始網上銷售貓山王運港的生意，榴槤生意屬季節性，一年只做兩季。馬來西亞假期多，他們一年回港四次，放假又經常出遊。

夫婦在香港持有物業出租，租金收入不計女兒的學費，已足夠他們一家的基本生活費。Andy指︰

一餐飯10元馬幣（約20港元）已有飯、飲品，香港沒60、70元不可能，消費只是香港的三分一至一半價錢。

他們於吉隆坡滿家樂區，以340萬港元購置一個2,065呎的4房單位，今年年尾入伙。現時他們租住約1,400呎單位，月租僅2,700元馬幣（約5,400港元）。

夫婦以往在香港處於「搏殺」狀態，現在於馬來西亞生活相對輕鬆，親子時間較以往多。Kelly直言一家人很享受現在的生活，她開設Facebook專頁「快樂姐妹花」，分享香港人在馬拉的生活，也記錄兩個女兒的成長。

對於馬來西亞「第二家園」的簽證，Andy特別提到︰

MM2H批出10年免出入簽證，其實移居資格屬永久性，只因特區護照有效期為10年，申請人需按時申領新護照及續簽。

更多港人移居外地故事，請看:

【移居歐洲】港爸媽工作移民挪威生仔享1年產假 住滿3年可永居7年申請入籍

【移居日本】港夫婦以「經營簽證」移居福岡1年獲批 每年營業額至少75萬元以上若虧蝕即拒簽

【移居台灣】港女嫁到台灣開文青早餐店 早上4點半起床辛苦也捱得值

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯:王明芳