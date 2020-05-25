【新冠肺炎】港大公共衞生學院研究：本港至少有5至7宗超級傳播

▲ 酒吧樂隊群組累計共有106人受感染，佔本地個案總數的3成。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎今年初襲港，至今已有逾千人受感染，港大公共衞生學院分析揭，逾半確診患者涉及135個群組個案，估計本港至少發生5至7宗超級傳播，而8成本地確診個案或由2成患者傳播，且社交活動更較家庭或工作環境，更易引起二代傳播。

本港今年1月底錄得首宗新冠肺炎輸入個案，2星期後首錄得未知源頭的本地個案，隨後相繼爆發打邊爐家族、佛堂及酒吧樂隊群組。港大醫學院院長梁卓偉領導公共衞生學院團隊，分析截至上月28日接獲的1038宗確診個案，當中有539宗涉及135個感染群組。

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撇除210宗海外輸入個案，餘下個案中亦只有245宗引發本地傳播，涉及53個傳播群組，又以酒吧樂隊群組規模最大，共有106人受感染，佔整體本港確診人數1成，亦屬本地感染個案逾3成。

團隊分析酒吧樂隊群組中，確診顧客最早於3月7日訪酒吧，4日後始有症狀，同時職員最早於3月10及11日發病，至約2周後才確診；以傳染間隔估計，患者或早於3月7日已受不明源頭感染，再傳播至酒吧樂手，繼而向顧客傳播。

團隊研究推算，群組出現多於一宗超級傳播事件，由73宗個案引發33人感染的二代、三代甚或第四代傳播；更估算本港至少有5至7宗超級傳播，80%本地傳播是源自約2成確診患者。

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研究指，計算新冠病毒散布因數(dispersion factor, k)數值約為0.45，較沙士(0.16)及中東呼吸綜合症(0.26)為高，換言之患者於群組引發的二代傳播機會較低。

研究指，社交活動較家庭或工作環境更易引發二代傳播，認為應對酒吧、夜店及餐廳等高風險處所，實施關閉場地或社交距離政策等措施，以有效控制超級播毒情況。

研究成果待同行審核，已刊登於預印期刊Research Square。

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記者：陳正怡