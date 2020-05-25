【回饋社會】德瑞國際學校向長者派發抗疫包　校長：鼓勵同學關心社會及積極參與

▲ 德瑞國際學校（德瑞）的學生上周六（23日）發起名為「Project Care」的慈善活動，向有需要的長者派發抗疫包。

德瑞國際學校（德瑞）的學生上周六（23日）發起名為「Project Care」的慈善活動，向有需要的長者派發抗疫包，德瑞校董會主席陳羅倫（Roland Muksch）及德瑞校長韋立詩（Ulrich Weghoff）全力支持學生貢獻社會。

德瑞同學透過組織Community Engagement in Learning and Living (CELL)發起「Project Care」，當日於灣仔及薄扶林派發超過200個抗疫包。抗疫包內附有消毒搓手液、濕紙巾、口罩、洗手液、消毒劑、米及罐頭食品。

▲ 德瑞校董會主席陳羅倫亦有到場派發抗疫包。（德瑞國際學校提供）

陳羅倫於活動開始時表示：「我們以回饋社會為己任，致力服務所愛的學校、所住的城市和所關心的社群，這正是德瑞的特色、文化及傳統，永不改變。」

韋立詩表示：「過去數月以來，外圍環境急劇轉變，加上緊張情緒影響了我們的生活，程度之大遠超我們所想像。我們鼓勵德瑞的同學關心社會及積極參與，今次的慈善活動正好身體力行實踐信念。」

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責任編輯:王明芳