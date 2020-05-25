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【新冠肺炎】幼稚園K3學生下月15日復課　教育局維持按1月學生人數發放資助額

社會 21:54 2020/05/25

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教育局今日（25日）宣布，將繼續以今年1月15日K1至K3合資格學生人數為基礎，計算每月資助，直至本學年結束。（資料圖片）

新冠肺炎疫情緩和，教育局今日（25日）表示，考慮到幼稚園K1至K2學生在本學年都不宜復課，K3學生雖然將可以於6月15日復課，但部分家長會因為對疫情仍有所顧慮、子女仍身處外地等，而不讓子女回校上課，但學校仍須為這些學生提供服務，教育局會繼續以今年1月15日K1至K3合資格學生人數為基礎，計算每月資助，包括基本單位資助及過渡期津貼，直至本學年結束。

教育局早前為協助幼稚園界別推出多項經濟援助措施，包括以每所參加幼稚園教育計劃的幼稚園，於本年1月的學生人數為基礎，計算該幼稚園在停課期間的每月資助，確保期內獲得的政府資助，不會因個別學生退學而減少。

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責任編輯：馮琪雅

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