【范鴻齡專訪】縱橫商界多年今統領醫管局　范鴻齡嘆公眾利益最大化難做商界較簡單

▲ 范鴻齡稱，醫管局每個決策受市民、政府監督，將公眾利益最大化，較商界艱難得多。（陳國峰攝）

范鴻齡縱橫商界多年，亦曾擔任多項公職，如今轉投醫管局新戰場，他不諱言商界只為盈利為中心，以股東為服務對象，惟統領大型公營機構，每個決策受市民、政府監督，亦需符合所有人期望，將公眾利益最大化，形容艱難更多、步伐較商界亦更慢。

范鴻齡上任醫管局主席前，曾任中信泰富董事及董事總經理，於商界打滾多年，直至去年底才轉投醫療界，統領近8萬名醫管局員工。他接受專訪時被問及商界、醫療界分別，不假思索大嘆「爭好遠」，指商界只以盈利為中心，服務上市公司股東就可，形容「商界簡單好多」。

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縱橫商界數十年，范鴻齡解釋股東僅著重公司盈利、公司股價及派息率，「做到這三項股東就好開心」，決策時只研究「賺錢機會點、賺錢有幾多」，就如中信泰富90年代初入股國泰，「計條數，計到數就入去，之後上市」；即使現時亦需考慮社會責任、環保、管治，或令盈利稍為減少，但始終仍以盈利為中心，決策容易得多。

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▲ 范鴻齡曾任中信泰富董事及董事總經理，於商界打滾多年，至去年底上任醫管局主席。（陳國峰攝）

相反於醫管局要做一個決策，要先由管理層提出，再廣泛諮詢及大會拍板，范鴻齡形容是公營機構的管治制度，但步伐遠較商界慢；故上任後已加設可持續性、軟件及硬件、智慧醫院等專責小組，廣邀大會成員加入，加快討論及拍板過程。

不過醫管局用的是公帑，不論醫管局同事、政府、市民都是持份者，做決策時就需受人監督，更要符合所有人期望，將公眾利益最大化。他說：

政府不滿意就不會撥款，前線、市民不滿意就會鬧，決策層次與私人公司不同，一個是最大化公眾利益，另一個是最大化盈利能力，哪一個易做？這裡困難好多﹗

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記者：陳正怡、楊玉珠