【港版國安法】中聯辦譴責暴力違法行為　強調必須維護國家安全

▲ 中聯辦強烈譴責激進勢力周日在港島堵路、打砸、縱火。（資料圖片）

大批示威者周日在港島堵路、縱火。中聯辦發言人今日（25日）發表談話作出嚴厲譴責，指他們公然打出「港獨」標語，肆意堵路、打砸、縱火，破壞公共設施，圍毆無辜市民，嚴重侵害廣大市民生命財產安全和合法權益，嚴重危害國家安全。

發言人批評，反對派和激進勢力不顧疫情當前，自5月1日迫不及待重啟黑暴之後，24日又借反對香港國安法及國歌法本地立法之名，大肆行兇破壞，讓市民「想有個平安環境」的心願再次破滅。

發言人續稱，激進勢力在銅鑼灣、灣仔一帶，高喊「港獨」口號，揮舞「港獨」及外國旗幟，四處堵路縱火，打砸中資企業和商舖，破壞公共交通設施等。更有激進分子從大廈天台向地面投擲玻璃瓶，以磚頭襲擊警方並向警察淋潑有害液體，導致包括4名警員在內至少10人受傷送院。令人髮指的是，一名女路人嘗試穿過路障時，被激進分子揮長棍襲擊，並推倒拳打腳踢；一名律師只因反對堵路，就被數名黑衣人用棍棒和雨傘野蠻毆打，重擊其頭部，導致多處受傷送院。發言人強調，此等暴力違法行徑，難容於任何法治文明社會，必須予以強烈譴責，必須受到法律制裁，又表示堅決支持香港警隊嚴正執法。

發言人形容，激進勢力的違法行徑，充分暴露了他們與外部勢力合唱、製造恐怖、煽動「港獨」、逼香港社會「攬炒」的真實面目。鐵的事實再次證明，全國人大決定制定有關法律維護香港國家安全，十分必要、十分迫切。

發言人表示，愈來愈多市民意識到，一小撮人的所作所為再不及時得到制止，絕大多數香港市民的利益和福祉就會被侵害，香港和「一國兩制」的前途就會被葬送。發言人提及，24日已有超過50萬市民參與「撐國安立法」街頭和網絡簽名大行動，且正在持續增加，認為這是廣大市民「護國安、反暴力、反攬炒」心聲的強烈表達。

發言人指出，種種跡象顯示，一些極端激進分子正加緊策劃更大規模的違法暴力行動，妄圖徹底「攬炒」香港。「我們要正告這些人及其背後勢力，切勿低估中央決心。」中聯辦強調，中央政府捍衛國家主權、安全、發展利益的決心和意志堅如磐石，維護香港社會繁榮穩定、維護香港同胞根本利益的決心和意志堅定不移，做好了處理各種複雜局面的準備。「一些人如果一意孤行，等待他們的必然是法律的制裁！」制裁！」

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責任編輯：林曉君