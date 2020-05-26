【新冠肺炎】出院者可免費接受10次中醫復康服務　中醫師：中醫介入調理可減復陽機會

▲ 基督教聯合那打素中醫診所中醫主任張杰能博士（左）認為，中醫可介入治療不具傳染性的病人，並可減低患者復陽機會。（陳靜儀攝）

抗疫逾月，本地新冠肺炎確診者破千，出院率逾9成，醫管局於4月24日起推出「中醫門診特別服務」計劃，為本地康復者提供中醫復康方案，包括免費中醫內科門診服務最多10次，至今共服務逾30人，有康復者出院後仍存的咳嗽及乏力感被治癒，亦有人恢復9成味覺及嗅覺。

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基督教聯合那打素中醫診所中醫主任張杰能博士認為，中西醫合作是「十分好的配搭」，因中醫診所缺乏負壓隔離設施，故具傳染性的確診者需交由西醫治療，而中醫可介入治療不具傳染性的病人，並認為患者「復陽」是因身體虛弱，

體內邪氣比正氣強，若由中醫介入調理，復陽機會是非常低。

「中醫門診特別服務」計劃下，本地新冠肺炎康復者可於出院首6個月內，攜同出院時收到由醫管局發出的邀請信，到7間由醫管局、非政府機構及大學三方協作營運的中醫診所，接受最多10次免費中醫內科門診服務，每次按臨床需要亦可獲不多於5劑中藥；醫管局已至今已向400人發邀請信，而計劃推出前的出院人士亦可致電醫管局中醫部申請。

7間診所分別為：

靈實香港中文大學中醫診所暨教研中心（西貢區） 九龍將軍澳坑口寶寧里2號將軍澳醫院日間醫院大樓6樓 工聯會工人醫療所 - 香港浸會大學中醫診所暨教研中心（北區） 新界粉嶺璧峰路2號粉嶺健康中心七樓 博愛醫院 - 香港浸會大學中醫診所暨教研中心（九龍城區） 九龍何文田愛民邨保民樓401-412號 博愛醫院 - 香港中文大學中醫診所暨教研中心（沙田區） 新界沙田大圍文禮路2號沙田（大圍）診所地下 博愛醫院 - 香港中文大學中醫診所暨教研中心（元朗區） 新界元朗西菁街26號容鳳書健康中心3樓 香港防癆會- 香港大學中醫診所暨教研中心（南區） 香港香港仔水塘道10號3字樓 基督教聯合那打素社康服務 - 香港中文大學中醫診所暨教研中心（大埔區） 新界大埔全安路11號雅麗氏何妙齡那打素醫院J座地下

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基督教聯合那打素中醫診所（大埔區）為首間推出這項服務的中醫診所，至今共服務17人，年齡由18至68歲，中醫師巢朝楝透露，新冠肺炎康復者出現的不適主要為乏力、咳嗽、失去部分味覺嗅覺、胃腸功能紊亂等，主要由濕毒、濕熱，或氣虛引致。

▲ 中醫師為患者針炙迎香穴位，以治療嗅覺問題。 （陳靜儀攝）

巢朝楝續指，其中一名60歲男患者5月初因咳嗽、乏力而求醫，經診辨為肺脾氣虛夾濕熱，獲處方「參苓白术散」以補脾胃及兩次覆診後已痊癒；另一名40歲女患者，則仍未完全恢復味覺和嗅覺，經診辨為氣陰兩虛，獲處方「生脈飲」以益氣養陰生津，及後恢復9成味覺和嗅覺。

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記者：鄧凱文