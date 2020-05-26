【范鴻齡專訪】醫管局加強「HA Go」App約診　研物流服務送藥到家

▲ 手機應用程式「HA Go」，除可作門診預約及繳款用外，更可通知患者即將應診的時間。（網上圖片）

過去4個多月爆發的新冠肺炎疫情，對醫管局是重大挑戰，但同時亦帶來契機。醫管局主席范鴻齡接受專訪時表示，公營醫療體系引入智慧型醫院發展也是大趨勢，近期便加強手機應用程式HA Go的功能，通知患者及陪診者見醫生護士的時間，助縮短輪候時間，在疫情下更可拉闊市民的社交距離減傳播風險。他指醫管局也正構思利用物流公司服務，將門診病人藥物送上門，可減病人於藥房滯留及助防疫。

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范鴻齡表示，傳染病學專家已預告新冠病毒不會短期內消失，故要有與此病毒長期共存的想法，而醫管局也要因而作長遠計劃，當中包括改變專科門診輪候的方式。

他說，醫管局近期加強已推出一年的HA Go應用程式功能，除可作預約及繳款用外，更可通知患者或陪診者即將見到護士或醫生的時間，不用長時間在門診大堂等候，該程式可在就到處理患者前的15分鐘前或半小時作出通知，讓患者和陪同者按時間到達，「長者（睇病時）心急會早啲到，即係佢可能一早9點就已經到，但我哋係約佢11點，年輕人又要陪佢來，11點鐘往往準時唔到，可能要延遲到1點鐘先睇，半日之後又未完，佢又要拎藥又要等多幾個鐘。」范指出，利用科技，有助縮短來看診市民的等候時間，門診大堂也因而不會聚集太多人，可減傳染病的風險。

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他續說，早前已有社區藥房主動接觸醫管局，提供為病人取藥服務，醫管局正進一步研究，參考內地經驗，透過與物流公司合作，病人只需付合理運費，藥物就會送上門，盼可盡快落實，長遠更希望恒常化。

不過，他認同當中或涉須冷藏藥物或危險藥物、家中無人收藥，甚或送錯藥等風險，強調「送錯當然要防止」，但相信物流送錯藥機會不大，「外賣都好少送錯」，最多只是藥物不見了，形容是可解決的技術性問題：「如做到一半都減一半人流，為何不去考慮？現在已積極進行當中，最終都是由病人選擇。」

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記者：楊玉珠、陳正怡