【范鴻齡專訪】范鴻齡：公營醫療可持續發展　3方向推展

▲ 醫管局主席范鴻齡表示，將在3方面維持公營醫療可持續發展，包括發展智慧型醫院、擴大公院軟硬件，以及為醫護開闢晉升階梯看到前景。（陳國峰攝）

人口老化，佔本地醫療服務容量逾9成的公共醫療系統，要港府每年撥款逾600億元維持其運作，去年12月接任醫管局主席一職的范鴻齡，接受本報專訪時表示，本港公營醫療表現優秀，但能否維持可持續發展相當重要，故其工作是要開展這項重任，將在3方面推展，包括發展智慧型醫院、擴大公院軟硬件，以及為醫護開闢晉升階梯看到前景，挽留人才在公營醫療體系繼續服務市民。

他透露，「看中」西九一地皮，預計可興建如啟德醫院般規模達千多張病床的大醫院，為瑪嘉烈醫院重建作準備。

范鴻齡在專訪時表示，接任主席一職前，已加入醫管局大會一年，期間見到公立醫院體系不論在管治和專業水平上都做得很好，但「自己成功卻也是受害者，因為自己做得好又收得平（香港醫療收得好平），服務需求一定愈來愈大」，故讓公營醫療體系可持續發展相當重要。上任後，便設立可持續發展小組，之下再細分3小組，分別主力推展智慧型醫院、軟硬件及挽留人才。

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隨着科技發展，醫管局也要與時並進，發展智慧型醫院是大趨勢，如近期就推出應用程式HA Go，方便市民預約門診服務，范鴻齡認為，在今次新冠肺炎疫情下，有新科技更有助保持社交距離。

港府曾發表的第二個十年醫院發展計劃，當中包括九西龍頭醫院瑪嘉烈醫院將重建，范鴻齡透露，已在九西地區「看中」一幅地皮，面積不少，認為合適興建一間大醫院，規模應可如啟德醫院般大，除可容納到逾千張病床外，也因疫症致對病床之間的距離要求進一步加闊，故地皮要有一定面積。不過，他不能披露地皮位置，因只是初步想法︰「要同政府攞，我哋睇中幅地，但政府未點頭亦未曾諮詢過，要諮詢過好多區議會（議員），所以不想說幅地喺邊度。」

如該地皮能興建與醫院，瑪嘉烈醫院是否要如伊利沙伯醫院搬遷或改用途，范鴻齡指現仍未有詳細安排，要待啟德醫院2024年落成後再計劃，且因遇今次疫症，令政府錄得巨額財赤，恐影響第二個十年醫院展發計劃︰「第二個十年計劃都未開始，宜家檢討都仲來得切。」

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除增建硬件，醫管局持續高企的流失率亦令人擔心，范鴻齡指，3個小組其中一個重要工作是挽留人才，他認為可在護士及醫生兩專業設更多顧問級職位，開闢晉升階梯。他說，護士職系中現有的顧問級職位有限，相對整個醫管局有2.8萬名護士，仍可增設更多顧問級職位，而近年增設的護士診所，相信有助「加位」，由資歷豐富的護士處理一些慢性病患者，具專業及問題不大。不過，醫生專業方面，他樂意「開位」，但因醫生晉升階梯不同，一直是師徒制，加上顧問醫生較少「候召」（on call），如增數目，就要處理on call問題，仍需想辦法解決。但他認為，不論是醫生，還是護士，只要港府肯給資源，醫管局樂意增闢上層職位，改善晉升階梯，讓肯留在公院工作的醫護有滿足感，減流失率。

對於醫管局收費會否再加方面，范坦言以現時的政治氣氛和經濟環境，根本不會容許加價，且就算加價也對醫管局財政幫助有限，認為港府現大力推廣基層醫療，助市民改善健康，減少入院，對減輕公營醫療服務的壓力更有幫助。

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記者：楊玉珠、陳正怡、李志強