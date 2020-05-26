【范鴻齡專訪】與范仲淹同宗　以名言「先天下之憂而憂」為座右銘

▲ 醫管局主席范鴻齡以北宋文臣范仲淹名句「先天下之憂而憂」提醒自己，擔任公職須了無私心，以公眾利益為依歸。（陳國峰攝）

醫管局主席范鴻齡去年底接棒掌舵醫管局，在此之前曾擔任多項公職。他接受TOPick專訪時透露自己祖籍寧波，是明朝重臣范欽第14代後人，惟他自言對祖先沒甚認識，反而對同宗的北宋文臣范仲淹認識更多，以「先天下之憂而憂」提醒自己擔任公職須了無私心，平常持「不以物喜，不以己悲」心態，錢財、事業、健康均以平常心面對。

范鴻齡於上海出生，4歲時隨母親來港，隨後其妹羅范椒芬始出生，兄妹二人現均是社會政經界別高層。范鴻齡一次返回寧波鄉下查族譜，始知祖先為明朝重臣范欽，進士出身入仕，更官至兵部右侍郎，最後官場失意返寧波創立「天一閣」藏書閣。

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范鴻齡笑言，對祖先范欽認識不多，反而因中學時讀過《岳陽樓記》，對同宗的北宋文臣范仲淹認識更多，亦以文中「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」為座右銘，提醒自己一切了無私心，以最大公眾利益為依歸：「我覺得這個好緊要，如做公職有私心一定做不到。」

事實上，范鴻齡先後擔任多項公職，亦在商界叱吒風雲，更曾被譽為「打工皇帝」，他卻自言性格放得很開，不會執着，又笑說：「別人稱你為打工皇帝就不應飄飄然，是皇帝就不用打工，沒甚麼值得飄飄然。」

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他又以范仲淹名句「不以物喜，不以己悲」為做人處事原則，順景時不要意氣風發，落寞時亦不要覺得是世界末日：「不論錢財、事業或是健康，亦不要怨天尤人，事事平常心」，又如范鴻齡之母所言「做人就似千層餅」：「我媽無讀過書，但好有智慧，只要想着比上不足、比下有餘，人就會舒暢，我數十年都是用這兩句做座右銘。」

問及可曾返鄉，范鴻齡直指自4歲來港後已未再返內地，一直至90年代文革過後才返寧波，並於1995年創辦惠貞書院，亦是首間引入外籍人士教授英語的小學：「那時與美國那魯大學合作，派美國剛讀完書的年輕人來寧波，（辦學）眨下眼至今亦已25年。」

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記者：陳正怡