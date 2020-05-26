了解市場需求：初創企業與年輕設計師的致勝之道

Kaizor Innovation創辦人安芯儀(Elaine Ann)於90年代在美國讀書時期已經接觸到設計思維這個概念，及後在當地工作及居住了12年，她於2000年回流香港，並創立Kaizor Innovation，為希望進入中國市場的外國公司提供顧問服務，讓客戶能以中國用戶習慣為中心去開發產品或服務，當中又以科技公司為主。Elaine說90年代前的科技沒有以人為本這概念，當時由電腦到手提電話的使用上都有著許多繁複步驟，而設計思維就是當中重要的一個部份。同時Elaine亦是IxDAHK中的其中一員，現正透過導師計劃指導對互動設計有興趣的學員及初創公司，和推廣與企業及科技公司有關的用戶體驗應用教育。

設計思維與互動設計有何分別？

設計思維(Design Thinking)與體驗/互動設計(Interaction Design)在香港都是新冒起的模式，許多人都會混淆兩者。Elaine解釋設計思維是指一個過程，如何從了解用戶及透過同理心去尋找用戶的需要及習慣，從而提高用戶使用的意欲；而互動設計則偏向產品方面，按照用戶研究的數據去製作出一件適合市場的產品。簡單來說，設計思維著重用戶體驗的「流程」，而互動設計則是其中一個非常重要的崗位去實現適合用戶要求的「產品」。

設計思維中西應用大不同 了解市場成致勝之道

Elaine說在外國的企業文化中，設計思維已經是行之有效的方法。外國公司普遍以團隊方式參與開發並擁有決定權，在團隊達成共識後馬上實行，以便服務或產品研發能更快完成。香港或內地公司則偏向儒家文化，以個人為單位，接洽後每每再向上司滙報，或會延長研發時間。在文化差異下，香港比較適合以匿名方式去集思廣益，例如Elaine會叫員工們/團隊將他們的點子或想法以不記名方式寫在Post-it再貼在牆壁，注意力放在收集好的點子上，再逐一討論。進行用戶研究時，外國人因信任進行調查的機構和法律保障，公司可跟隨用家/用戶到家中一天去了解他們對產品/服務上的實質體驗。反之，在亞洲這是不適用的。因為亞洲人著重人與人之間的信任多於法律或機構，運用個人網絡進行調查會比較有效。

Elaine以現在香港人很常用的即時轉帳應用程式「PayMe」作例子，銀行願意另外設立一家公司專門負責應用程式的研發，減低銀行在過程中的干預。這讓團隊擁有足夠的權力與自由度，可以在了解市場需要後及時推出程式並按市場反應作快速調整，最後讓「PayMe」成功佔領了本港相當大的市場份額。Elaine又提到即使科技初創公司在人力或資源上有所不足，但他們有著靈活這一大優點，幾個人之間的決策時間可以大幅縮短，在搜集好資料後便可立即著手研發，配合設計思維了解用戶需要而作針對性的產品，成效便會更好。

設計思維強調以人為本，由用戶角度去構思所需。在中西兩個截然不同的地方使用設計思維最重要是了解當地的文化背景於市場習慣。以雪櫃作例子，外國的雪櫃一般設有製作冰水的功能。而中國市場對雪櫃的需求跟美國不盡相同，例如他們沒有飲用冰水的習慣。如果外國公司希望進入中國市場，負責的主管級人員必須熟悉當地文化，了解當地用戶的喜好與需要，才能有效運用設計思維。

Elaine再舉例，西方國家普遍於應用程式推出前已經做好足夠的測驗與準備，希望應用程式能馬上為用戶帶來最佳體驗；而中國用戶則更願意接受應用程式先行發佈，讓公司在市場上作測試及即時更改。這也是在使用設計思維時中西方比較大的差異。西方國家注重創新研發，而香港大陸市場比較多是模仿已有的再快速改良。

初創公司常見問題 要有經驗與了解市場

Elaine指出香港的初創業人士普遍缺乏工作經驗：「不少人以為一畢業就能成立一間科技初創公司」。其實除了要有相關行業的知識和技能外，更要了解市場需要。「你要能夠解決市場上的問題之餘，消費者願意花錢去使用你的產品/服務，這才是一盤生意」。另外要留意的是資金問題，因為香港租金一向高昂，人工也是一大支出。如果沒有請人的打算，幾個合夥人也能在家工作，這筆開支就能節省下來，減輕創業初期的壓力。最後就是語言能力，Elaine坦言科技初創公司不應只著眼於香港市場，只有面向世界才能增加獲利的機會，因此精通英語或普通話是必備條件。

Elaine還提供了以下三點建議：

1.在疫情期間大家都要在家工作，可以善用網上工具，例如Google上一系列的程式、ZOOM、Wechat等，了解當中的功能如何能幫助自己。

2.需要快速了解市場在需求上的變化並將其轉化成產品。

3.尋找有關互動設計的活動，擴展人脈，尋找自己所需的人材。IxDAHK有相關的聚會及指導計劃。

▲ IxDA在港延伸，互動設計成大趨勢。

Interaction Design Association (IxDA) 源自美國，是一個專注於互動設計的國際性民營組織，致力於發展互動設計以及專業議題討論。IxDA每年都會舉辦國際研討活動，邀請世界各地從事產品與服務的互動設計者參與(包括產品經理、創意總監、互動設計師、工程師及研究員等)。除了聆聽國際學者和專家最新的互動設計理論或實務發展外，所有參加者也能直接交流。IxDAHK在2004年由香港數名於不同公司工作的設計師成立，Elaine也是其中一員。IxDAHK不時舉辦聚會，樂意與各行各業人士分享不同公司如何應用互動設計。由於現在設計已經不再是講求單一的專業，設計師不再只局限於平面設計範疇，互動設計的前境亦被看好。這方面的發展不單讓設計師可以增進自己對整個研發的重要性，亦吸引了有意投身互動設計的人。

IxDAHK舉辦的導師計劃，會以十多位有經驗的互動設計師帶領經驗少或想投身這個專業的人參加。IxDAHK會按參加者需要或專長配對適合的導師，除了定期為學員作指導，更會帶他們入行，讓他們在工作中吸取經驗。經挑選後，成功申請的年輕設計師可獲有經驗的互動設計師以兼職身份為他們提供意見，同時也能到初創公司內實習，讓互動設計能普及在市場上面，達至三贏局面。

想認識更多運用實踐設計思維的專家分享，請瀏覽此網頁

追踨 Unleash!HK YouTube 盡覽精華片段

追踨 UnleashHK LinkedIn 和 Unleash HK Facebook 以獲取香港設計中心 Unleash 設計思維最新資訊

（資料由客戶提供）