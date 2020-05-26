【食不安心】腳踩砧板換價錢牌恐鞋底播毒　將軍澳街市豬肉檔店員被轟無品

▲ 有網民在將軍澳街市發現，一個豬肉檔店員換價錢牌時，直接穿著鞋踩上砧板。

新冠肺炎疫情在本港持續多個月，市民的衞生意識普遍有所提高，但總有漏網之漁。昨日有網民在將軍澳街市發現，一個豬肉檔店員換價錢牌時，直接穿著鞋踩上砧板，衛生安全成疑。而過往曾有美國研究指出，鞋底細菌比廁所多3倍。

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有網民昨日在Facebook群組「將軍澳主場」發帖指，自己昨天下午途經寶盈街市時，見到一個肉檔店員直接穿著鞋，腳踩砧板蹲上去換價錢牌，形容是「完全無（漠）視衛生安全」。網民上前向店員反映意見，對方表示會消毒，但當問到如何消毒，店員卻支吾以對。

事件引起網民議論紛紛，有網民狠批店員行為「無品」、「好無良呀！」亦有街坊稱「以後唔幫襯」、「每次行過呢間都好大陣味」、「我寧願行遠啲都唔幫佢買，唔講得少鞋底幾多細菌幾污糟。」

鞋底究竟有幾污糟

美國亞利桑那大學（University of Arizona）曾發表研究指出，鞋底藏有大量致病細菌，每平方英寸有約數十萬細菌，實驗中約96%的鞋底被驗出含有來自糞便的大腸桿菌。休士頓大學（University of Houston）研究亦指出，鞋底的「困難梭狀芽孢桿菌」比馬桶座墊上的高3倍。這種細菌存活能力強，會引起腹瀉問題。

醫生建議入屋前先消毒鞋底

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅曾表示，想清潔鞋子，可於入屋前脫鞋，往鞋底噴70%消毒火酒；亦可把鞋拿入屋後以番梘及清水沖洗鞋底；或於門口放置浸過1比99稀釋漂白水的毛巾，進屋前踩上殺菌。

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本港兒科專科醫生張傑早前接受TOPick訪問時指出，病毒有機會黏附鞋底，建議家長入屋前最好在屋外除鞋，並用1比99漂白水噴一噴鞋面及鞋底作消毒。隨行一同外出的小朋友則應由家長除鞋，減少小朋友接觸完鞋子在觸碰自己的身體，減少感染的機會。回家後徹底洗手，亦是避免病毒的重要方法。

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責任編輯：羅嘉欣