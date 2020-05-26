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【影壇大哥】68歲洪金寶久休暴瘦現身　大哥大患糖尿病一度坐輪椅代步

娛樂 10:24 2020/05/26

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洪金寶久休現身顯暴瘦。

影壇大哥大洪金寶，出道以來都以身型龐大卻身手靈活而聞名，可是近年洪金寶因身體健康欠佳，三年前更一度須坐輪椅，令不少影迷感痛心。昨日洪金寶在社交平台發布跟好友飯局照片，卻驚見大哥大身形暴瘦，跟以往壯碩身型有極大對比。

洪金寶自2017年膝蓋開刀，行動力大不如前，加上年紀大有糖尿病，近年都要用拐杖或坐輪椅代步。

洪金寶媳婦周嘉蔚亦曾表示，「老爺」洪金寶因拍戲遍體麟傷，更抱不起孫仔，因此令洪金寶決心為健康減肥。

洪金寶跟譚詠麟等好友飯聚，正面照看來甚為消瘦。(取自微博)

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由此注重健康的大哥大，開始注重養生，經過兩年休養調息，健康好轉，更成功減磅。

日前洪金寶跟譚詠麟聚餐，譚校長將合照放上社交平台，可見久違的洪金寶明顯大為減肥，面容消瘦，不少網友更留言：「怎麼瘦成這樣」。幸而大哥大看來精神不俗，且亦甚為食得。

另一張近日大哥大的照片，洪金寶精神不俗。(取自微博)

去年洪金寶出席馬來西亞電影頒獎禮，獲頒終身成就獎，已被傳媒發現身型瘦了一圈，跟太太高麗虹同座時氣色很好。

洪金寶也回應自己坐輪椅一事，他稱兩年前做完第一次手術之後，醫生建議自己要多走路，至於被拍到坐輪椅的畫面，是因感到膝蓋疼痛才選擇坐輪椅。

【減肥成功】67歲洪金寶身型清減近照曝光　大哥大靠一個秘訣重拾健康

數年大哥大曾被網民捕獲坐輪椅在街市買菜。(微博圖片)

洪金寶曾一日食9碗飯

大哥大去年亦曾接受TOPick訪問，談及健康，洪金寶中氣十足，笑說：「醫生說我的健康相當好，是膝蓋有少少毛病，有點痛，出街要坐輪椅，所以才被寫成半身不遂般。」

被問到有否戒食，洪金寶聽錯戒「色」：「戒色？我戒了很多年了，哈哈！不過，現在的確要戒食，肥豬肉我都可以食，但唯獨澱粉質不可食太多，如飯及麵包等。」

大哥大近年注重養生健康。(經濟日報)

原來，年輕時期的洪金寶是個「飯桶」：「我最厲害是吃到9碗飯，當時是15歲，我師兄吳明才則吃到8碗。當時大觀片場才1.2元一盒飯，白飯任添，但我倆食到賣飯的叫我們兩個肥仔第二日不要再來。」

他更說以前試過1個人吃150隻水餃，不過現在食量不復當年勇，很多時都吃1碗飯，甚至不吃飯。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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