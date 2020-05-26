【驚喜派對】韓星爸媽為兒子開夢遺派對　電視節目直擊三代同堂慶祝大個仔

▲ 韓國有一對藝人夫妻在電視節目上，為兒子舉行「夢遺派對」，還邀請嫲嫲三代同堂慶祝兒子「大個仔」。

子女踏入青春期，父母要面對他們的反叛期，也要向他們灌輸性教育。韓國有一對藝人夫妻在電視節目上，為兒子舉行「夢遺派對」，還邀請嫲嫲三代同堂慶祝兒子「大個仔」。不過，此舉卻引起熱議，有網民認為他們不應將兒子夢遺一事公開，令兒子感到尷尬。

給兒子的「驚喜」

據韓國傳媒報道，近日韓國JTBC電視台節目《最普通的家庭》播放最新一集，講述藝人夫妻姜聲振和李賢英為兒子舉辦「夢遺派對」。在節目中，姜聲振主持了一次家庭會議，並說︰

女生會舉行『月經派對』，因此為表尊重，男生也應辦『夢遺派對』，我們今天就準備了這個派對。

原來他與妻子為中一的兒子預備了「夢遺派對」，慶祝他首次夢遺。他更向在場的女兒解釋，男生踏入青春期，體內就會產生精液，好像女生有月經一樣。

即場得知消息的兒子直言很尷尬，「我有點不好意思，要舉行一場『夢遺派對』。」

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三代同堂慶祝嫲嫲尷尬

其後節目播出姜聲振一家與嫲嫲聚在一起，舉行了韓國牛肉派對，以慶祝兒子開始夢遺。李賢英當時才對奶奶說，今天其實是兒子的「夢遺派對」。對此，嫲嫲笑著回應：

我感到尷尬和困惑，我有必要知道孫仔夢遺嗎？

姜聲振對兒子表示，夢遺並不是可恥的事︰

我希望你將成為一個偉大的成年人，能夠承擔起一切責任。

兒子由最初的尷尬，漸漸明白到父母的苦心，亦覺得這場派對很有趣。

可是，他們的舉動卻引來網民討論，有網民指父母沒必要把兒子夢遺一事公開，讓全世界都知道，反而會令兒子非常尷尬，也難以面對朋友及同學。

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責任編輯︰駱秀玲