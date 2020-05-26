【港版國安法】林鄭月娥：立法憲制法律基礎堅實無違反基本法　若反對只能依法處理違法行動

▲ 林鄭月娥表示，如果反對港區國安法，只能依法處理違法行動，不會退縮。（曾耀輝攝）

全國人大正審議授權常委會訂立港區國安法的決定，行政長官林鄭月娥今早（26日）出席行會前會見傳媒，她表示，立法是打擊極少數違法犯罪行為分子，保障絕大多數奉公守法和愛好和平的市民，有助鞏固香港作為國際金融中心的地位，雖然股市在人大宣布立法後跌千幾點，但昨日已回復平穩，認為部份人擔心立法會影響香港商業經濟地位是過慮。

林鄭月娥又指，人大授權常委會訂立港區國安法的憲制法律基礎是堅實穩固、不容置疑，批評有外國政客發表不實言論，強調立法工作不但沒有違反基本法，而且完善基本法實施相關制度和機制，嚴格依照憲法和基本法辦事，確保一國兩制貫徹落實，維持香港長期繁榮穩定。

對於外界關注將來會否有國安人員到港執法，林鄭月娥指，港區國安法以兩步走方式制定，現階段處於第一步，因此不能就執行細節作出回應，要留待第二步人大常委會草擬法例，特區政府的工作是反映情況。

她強調原則是執行機構要依法辦事，不可以影響市民權利及自由，如果立法工作及機制違反原則，會引起很大反彈。她重申，人大會議在星期四（28日）通過草案後，就有法律效力，不存在有其他方法在香港實施國安法，所以不會有本地立法空間。

林鄭月娥又說，過去一年香港受到很多暴力、鼓吹港獨及外國干預事件的重創，不能再拖延有關完善國家安全法律及執行機制工作，而本地行政立法機關不能進行，但有關工作是涉及香港700萬市民、整個國家14億人民的安全，所以由中央層面去做是理所當然，如果反對，只能依法處理違法行動，不會退縮。

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記者：陳子謙